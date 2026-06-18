прогноз на матч 1/4 финала турнира в Галле, ставка за 1.96

Американцы Бен Шелтон и Тейлор Фриц встретятся в четвертьфинале турнира ATP 500 в Галле (Германия). Матч пройдет 19 июня, начало — в 12:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.96.

Шелтон

Бен в первом раунде выиграл у итальянца Лоренцо Сонего — 7:5, 6:3.

Во втором раунде у него был непростой матч против соотечественника Итана Куинна — 6:4, 5:7, 6:4.

Победная серия американского теннисиста теперь составляет шесть матчей.

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На прошлой неделе Шелтон выиграл турнир ATP 250 в Штутгарте.

С учетом прошлого сезона американец выиграл 12 из последних 17-ти матчей на траве. В 2025-м его лучшим результатом на этом покрытии стал выход в четвертьфинал Уимблдона.

Шелтон выиграл уже три титула в этом году. Помимо турнира в Штутгарте, он также стал победителем «пятисотников» в Далласе и Мюнхене.

Фриц

Тейлор в первом круге одержал уверенную побду над бельгийцем Зизу Бергсом — 7:6, 5:7, 6:4.

Во втором раунде американский теннисист спокойно обыграл венгра Фабиана Марожана — 6:2, 6:4.

Фриц выиграл пять из шести последних матчей.

На прошлой неделе американец дошел до финала в Штутгарте. Это был его третий турнир после травмы колена, из-за которой он почти не играл на грунте.

В прошлом сезоне Фриц выиграл 13 из 15-ти матчей на траве. В 2025-м он стал победителем турниров в Штутгарте и Истборне и дошел до полуфинала на Уимблдоне.

В этом голу Фриц выиграл 17 из 28-ми матчей. Среди его лучших результатов в 2026-м — финал на «пятисотнике» в Далласе и четвертый круг на Australian Open.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.83, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.97.

Прогноз: в прошлое воскресенье Бен обыграл Тейлора в финале турнира Штутгарте со счетом 6:4, 2:6, 6:4.

Кроме того, в феврале Шелтон выиграл у Фрица в решающем матче на «пятисотнике» в Далласе — 3:6, 6:3, 7:5.

Еще одна победа Шелтона над Фрицем не станет сюрпризом, но оптимальной будет ставка без учета исхода.

1.96 Тотал геймов больше 26,0 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч Шелтон — Фриц принесёт чистый выигрыш 960₽, общая выплата — 1960₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 26,0 за 1.96.