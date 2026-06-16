прогноз на матч первого круга турнира в Галле, ставка за 2.20

Американец Бен Шелтон сыграет против итальянца Лоренцо Сонего в первом круге турнира ATP 500 в Галле (Германия). Матч пройдет 17 июня, начало — в 14:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

Шелтон

Бен на прошлой неделе выиграл турнир ATP 250 в Штутгарте.

Теперь у 23-летнего американца есть титулы на всех покрытиях.

В финале Шелтон одержал победу над Тейлором Фрицем (6:2, 2:6, 6:4). В остальных раундах его соперниками были Маркос Гирон, Сё Симабукуро и Иржи Легечка.

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Также важно уточнить, что в Штутгарте американский теннисист провел четыре трехсетовых матчах. При этом в трех случаях он проиграл первый сет.

Шелтон выиграл уже три титула в этом году. Ранее он стал победителем «пятисотников» в Далласе и Мюнхене.

Сонего

Лоренцо не прошел квалификацию, но в последний момент попал в основную сетку как лаки-лузер.

Итальянский заменил австралийца Ника Кирьоса, который вынужден был сняться из-за очередной травмы колена.

В решающем отборочном матче Сонего проиграл грузину Николозу Басилашвили (4:6, 4:6).

Сонего провел пока лишь 14 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у него лишь пять побед и девять поражений.

Итальянец пропустил из-за травмы все февральские и мартовские турниры.

В трех предыдущих сезонах Сонего смог пройти первый круг на «пятисотнике» в Галле.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.33, победу Кирьоса букмекеры предлагают за 3.39.

Прогноз: ранее Бен выиграл четыре из пяти матчей против Лоренцо. В прошлом году американец остановил итальянца на Australian Open, Ролан Гаррос и Уимблдоне.

При этом абсолютно все предыдущие матчи между ними получились напряженными. Предстоящий не станет исключением, но Шелтон, вероятно, снова обыграет Сонего.

2.20 Победа Шелтона + тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч Шелтон — Сонего принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Рекомендуемая ставка: победа Шелтона + тотал геймов больше 22,5 за 2.20.