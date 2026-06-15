прогноз на матч первого круга турнира в Галле, ставка за 2.6

Россиянин Андрей Рублев сыграет против поляка Хуберта Хуркача в первом круге турнира ATP 500 в Галле (Германия). Матч пройдет 16 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.60.

Рублев

Андрей пока не играл на траве в этом сезоне.

Первую неделю после Ролан Гаррос российский теннисист посвятил восстановлению и индивидуальным тренировкам.

На французском «Шлеме» Рублев выиграл у Игнасио Бусе, Камило Уго Карабельи и Нуну Боржеша, после чего уступил Якубу Меншику.

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В целом Рублев успешно провел грунтовый отрезок сезона, выиграв 11 из 16-ти матчей.

В апреле 28-летний россиянин дошел до финала на «пятисотнике» в Барселоне, а в мае — до четвертьфинала на «Мастерсе» в Риме.

В прошлом году Рублев не смог пройти второй раунд на «пятисотнике» в Галле, проиграв Томасу Этчеверри.

Хуркач

Хуберт на прошлой неделе проиграл венгру Мартону Фучовичу в первом круге турнира в Хертогенбосе.

Очередной провал обернулся для польского теннисиста болезненным падением в рейтинге за пределы топ-100.

На турнир в Галле он приехал в статусе 103-й ракетки мира.

У Хуркача пока отрицательный баланс в этом году — 13 побед и 14 поражений.

На уровне основного тура Хуркач выиграл пока лишь пять матчей. Его лучший результат в 2026-м — выход в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло.

Хуркач выигрывал «пятисотник» в Галле в 2022 году. В 2024-м поляк дошел до финала, в котором проиграл Яннику Синнеру.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — и на Рублева, и на Хуркача можно поставить за 1.90.

Прогноз: с одной стороны, Рублеву, безусловно, не повезло — для первого раунда ему достался непростой соперник. Однако сейчас Хуркач уже не так опасен, как раньше, когда он был в шаге от дебюта в топ-5. Победа российского теннисиста не станет сюрпризом.

2.60 Победа Рублева + тотал больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч Рублев — Хуркач принесёт прибыль 1600₽, общая выплата — 2600₽

Рекомендуемая ставка: победа Рублева + тотал больше 22,5 за 2.60.