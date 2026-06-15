Россиянин Андрей Рублев сыграет против поляка Хуберта Хуркача в первом круге турнира ATP 500 в Галле (Германия). Матч пройдет 16 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.60.
Рублев
Андрей пока не играл на траве в этом сезоне.
Первую неделю после Ролан Гаррос российский теннисист посвятил восстановлению и индивидуальным тренировкам.
На французском «Шлеме» Рублев выиграл у Игнасио Бусе, Камило Уго Карабельи и Нуну Боржеша, после чего уступил Якубу Меншику.
В целом Рублев успешно провел грунтовый отрезок сезона, выиграв 11 из 16-ти матчей.
В апреле 28-летний россиянин дошел до финала на «пятисотнике» в Барселоне, а в мае — до четвертьфинала на «Мастерсе» в Риме.
В прошлом году Рублев не смог пройти второй раунд на «пятисотнике» в Галле, проиграв Томасу Этчеверри.
Хуркач
Хуберт на прошлой неделе проиграл венгру Мартону Фучовичу в первом круге турнира в Хертогенбосе.
Очередной провал обернулся для польского теннисиста болезненным падением в рейтинге за пределы топ-100.
На турнир в Галле он приехал в статусе 103-й ракетки мира.
У Хуркача пока отрицательный баланс в этом году — 13 побед и 14 поражений.
На уровне основного тура Хуркач выиграл пока лишь пять матчей. Его лучший результат в 2026-м — выход в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло.
Хуркач выигрывал «пятисотник» в Галле в 2022 году. В 2024-м поляк дошел до финала, в котором проиграл Яннику Синнеру.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — и на Рублева, и на Хуркача можно поставить за 1.90.
Прогноз: с одной стороны, Рублеву, безусловно, не повезло — для первого раунда ему достался непростой соперник. Однако сейчас Хуркач уже не так опасен, как раньше, когда он был в шаге от дебюта в топ-5. Победа российского теннисиста не станет сюрпризом.
Рекомендуемая ставка: победа Рублева + тотал больше 22,5 за 2.60.