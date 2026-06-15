Зверев проиграет первый матч после победы на Ролан Гаррос?

прогноз на матч первого круга турнира в Галле, ставка за 1.97

Немец Александр Зверев сыграет против чеха Вита Копршивы в первом круге турнира ATP 500 в Галле (Германия). Матч пройдет 16 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.97.

Зверев

Саша пока не провел ни одного матча на траве.

На прошлой неделе немецкий теннисист отдыхал и приходил в себя после победы на Ролан Гаррос.

В финале французского «Шлема» Зверев выиграл у итальянца Флавио Коболли (6:1, 4:6, 6:4, 6:7, 6:1).

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В остальных раундах его соперниками были Бенжамен Бонзи, Томаш Махач, Кантен Алис, Йеспер де Йонг, Рафаэль Ходар и Якуб Меншик.

Также стоит обратить внимание, что Зверев выиграл 20 из последних 24 матчей.

Зверев ранее ни разу не выигрывал турнир в Галле, но в 2016-м и 2017 он дошел до финала, а в 2023-м, 2024-м и 2025-м — до полуфинала.

Копршива

Вит тем временем тоже пока ни разу не играл на траве в этом году.

Здесь надо сразу сказать, что чешский теннисист и в предыдущих сезонах не стремился играть на этом покрытии.

В общей сложности у 29-летнего чеха пока лишь десять матчей на траве.

В прошлом году Копршива не прошел квалификацию на Мальорке и уступил Джордану Томпсону в первом круге Уимблдона.

Копршива выиграл 20 из 37-ми матчей в текущем сезоне.

Среди его лучших результатов в 2026-м — полуфинал на «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро и четвертый круг на «Мастерсе» в Мадриде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Зверева не будет проблем в предстоящем матче. На победу Копршивы можно поставить за 9.20.

Прогноз: после долгожданной победы на турнире «Большого шлема» Зверев, вероятно, будет играть еще более раскрепощенно и уверенно. Очень сомневаемся, что Копршива способен помешать действующему чемпиону Ролан Гаррос выйти в следующий раунд.

1.97 Победа Зверева + тотал геймов меньше 19,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч Зверев — Копршива принесёт чистый выигрыш 970₽, общая выплата — 1970₽

Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов меньше 19,5 за 1.97.