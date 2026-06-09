прогноз на матч первого круга турнира в Хертогенбосе, ставка за 2.13

Нидерландцы Таллон Грикспор и Ботик ван де Зандшульп встретятся в первом круге турнира ATP 250 в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 9 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.13.

Грикспор

Таллон провел пока лишь 23 матча в текущем сезоне.

При этом у нидерландца на данный момент отрицательный баланс — 10 побед и 13 поражений.

Грикспору пришлось пропустить чуть больше месяца из-за травмы ноги, которую он получил в конце февраля на турнире в Дубае.

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После возвращения Грикспор выиграл пока лишь один матч на уровне основного тура. В конце апреля он одержал победу над боснийцем Дамиром Джумхуром на «Мастерсе» в Мадриде.

На Ролан Гаррос 29-летний нидерландец уступил в первом круге итальянцу Маттео Арнальди, который в итоге дошел до полуфинала.

Также стоит обратить внимание, что Грикспор в предыдущих сезонах успешно выступал в Хертогенбосе. В 2023-м он стал чемпионом местного турнира, а в 2024-м дошел до полуфинала.

Кроме того, в прошлом сезоне Грикспор стал победителем травяного турнира на Мальорке.

Ван де Зандшульп

Ботик тоже слабо выступил на Ролан Гаррос, проиграв на старте турнира аргентинцу Франсиско Серундоло.

Но в целом нидерландец наверняка доволен грунтовым отрезком сезона.

Во-первых, в начале апреля ван де Зандшульп дошел до полуфинала в Бухаресте, а в мае выиграл два матча на «Мастерсе» в Риме.

Всего в этом году ван де Зандшульп провел 24 матча (12 побед, 12 поражений).

Интересно, что ранее Ботик ни разу не проходил первый раунд в Хертогенбосе. Более того, после 2022 года, когда он дошел до четвертого круга на Уимблдоне и до полуфинала в Лондоне, ван де Зандшульп выиграл в общей сложности лишь три матча на траве.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Грикспора в этом матче можно поставить за 1.59, победу ван де Зандшульпа букмекеры предлагают за 2.35.

Прогноз: ранее Таллон выиграл три из пяти матчей против Ботика. В прошлом году Грикспор одержал победу над соотечественником на харде в Монпелье — 7:5, 6:3.

Вероятно, Грикспор продлит серию побед над ван де Зандшульпом, который на траве играет не так убедительно, как соперник.

2.13 Победа Грикспора + тотал геймов больше 20,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч Грикспор — ван де Зандшульп принесёт прибыль 1130₽, общая выплата — 2130₽

Рекомендуемая ставка: победа Грикспора + тотал геймов больше 20,5 за 2.13.