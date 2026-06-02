Оже-Альяссим прервет серию поражений от Коболли и выйдет в полуфинал РГ?

Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против итальянца Флавио Коболли в четвертьфинале Ролан Гаррос. Матч пройдет 3 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Оже-Альяссим — Коболли с коэффициентом для ставки за 1.92.

Оже-Альяссим

Феликс впервые в карьере вышел в четвертьфинал французского «Шлема».

В первом круге канадский теннисист одержал волевую победу над немцем Даниэлем Альтмайером — 4:6, 6:4, 4:6, 6:1, 7:6.

Во втором раунде его соперником был аргентинец Роман Андрес Бурручага — 4:6, 6:0, 7:5, 6:1.

В третьем круге Оже-Альяссим совершил камбэк в матче против американца Брэндона Накашимы — 5:7, 6:1, 7:6, 7:6.

В 1/8 финала Феликс одержал победу над чилийцем Алехандро Табило — 6:3, 7:5, 6:1.

Оже-Альяссим выиграл восемь из 12-ти матчей на грунте в этом году. Перед Ролан Гаррос его лучшим результатом на этом покрытии был выход в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло.

В этом году он пока ни разу не выигрывал больше четырех матчей подряд.

Коболли

Флавио второй раз в карьере вышел в четвертьфинал на турнире «Большого шлема».

В прошлом году итальянец добрался до этой стадии на Уимблдоне.

Как и Оже-Альяссим, Коболли тоже досталась не самая сложная сетка.

В первом круге он выиграл у 124-й ракетки мира Андреа Пеллегрино — 6:4, 7:6, 6:3.

Во втором раунде Коболли одержал победу над китайцем Ибином У (6:4, 6:4, 6:4), а в третьем — над американцем Лернером Тьеном (6:2, 6:2, 6:3).

В 1/8 финала Флавио выиграл у американца Закари Свайды — 6:2, 6:3, 6:7, 7:6.

Коболли выиграл 13 из 18-ти матчей на грунте в этом году. В апреле он дошел до финала на «пятисотнике» в Мюнхене и до четвертьфинала на «тысячнике» в Мадриде.

На неделе перед «Ролан Гаррос» Коболли не смог защитить титул на «пятисотнике» в Гамбурге, проиграв в первом круге Игнасио Бусе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, в этом матче нет явно фаворита — и на Оже-Альяссима, и на Коболли можно поставить за 1.92.

Прогноз: однако тут есть весьма показательный факт — Коболли ведет 3-0 в противостоянии с Оже-Альяссимом. При этом во всех трех случаях он обыграл канадца на его любимом покрытии — на харде.

Несмотря на это, все равно считаем, что оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода. На текущем турнире Оже-Альяссим играет значительно лучше, чем ожидалось.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 39,5 за 1.92.