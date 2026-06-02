Сможет ли Берреттини выйти в четвертьфинал Ролан Гаррос?

прогноз на 1/4 финала Ролан Гаррос, ставка за 1.99

Итальянцы Маттео Берреттини и Маттео Арнальди встретятся в четвертьфинале Ролан Гаррос. Матч пройдет 3 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Берреттини — Арнальди с коэффициентом для ставки за 1.99.

Берреттини

Маттео вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема» впервые с 2022 года, когда он добрался до этой стадии на US Open.

При этом итальянец играет на французском мэйджоре впервые с 2021 года. Пять лет назад он тоже дошел до четвертьфинала, но тогда ему не удалось пройти эту стадию.

В первом круге текущего турнира Берреттини одержал волевую победу над венгром Мартоном Фучовичем — 6:7, 7:5, 6:1, 6:2.

Во втором раунде его соперником был француз Артур Риндеркнеш — 6:4, 6:4, 6:4.

В третьем круге финалист Уимблдона-2021 обыграл в пятисетовом матче аргентинца Франсиско Комесану — 7:6, 5:7, 6:7, 6:4, 7:6.

В 1/8 финала Берреттини остановил Хуана Мануэля Серундоло, который во втором круге выиграл у Янника Синнера. Вопреки ожиданиям, ему хватило трех сетов для победы над аргентинцем 6:3, 7:6, 7:6.

Маттео выиграл 12 из 21 матчей на грунте в этом году.

Берреттини впервые в сезоне выиграл три подряд матча на уровне основного тура.

Арнальди

Маттео тем временем впервые в карьере вышел в четвертьфинал на турнире «Большого шлема».

В первом раунде итальянец одержал волевую победу над нидерландцем Таллоном Грикспором — 6:7, 6:3, 7:6, 6:3.

Во втором круге Арнальди выиграл у бывшей третьей ракетки мира Стефаноса Циципаса — 7:6, 5:7, 6:3, 6:2.

В третьем раунде его соперником был бельгиец Рафаэль Коллиньон — 6:4, 6:7, 5:7, 6:4, 7:6.

В 1/8 финала у Арнальди был тяжелейший пятисетовый матч против Фрэнсиса Тиафо — 7:6, 6:7, 3:6, 7:6, 6:4.

Во втором сете он проигрывал 1:4, но американец не смог воспользоваться внушительным преимуществом.

Арнальди слабо провел первую половину сезона, из-за чего свалился в рейтинга за пределы в топ-100. В Париж он приехал в статусе 104-й ракетки мира.

Интересно, что перед Ролан Гаррос он выиграл лишь два матча на уровне основного тура.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Берреттини в этом матче можно поставить за 1.55, победу Арнальди букмекеры предлагают за 2.53.

Прогноз: скорее всего, итальянцы устроят серьезные разборки за место в полуфинале. В данном случае логично предположить, что матч получится максимально затяжным. Соответственно, оптимальной будет ставка на количество геймов или сетов, а не на исход.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 39,5 за 1.99.