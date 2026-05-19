прогноз на матч турнира в Гамбурге, ставка за 2.06

Россиянин Карен Хачанов сыграет против француза Юго Эмбера во втором круге турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия). Матч пройдет 20 мая, начало — в 14:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Эмбер — Хачанов с коэффициентом для ставки за 2.06.

Эмбер

Юго в первом раунде одержал победу над немцем Джастином Энгелем.

Француз обыграл 18-летнего соперника в тяжелейшем трехсетовом матче — 6:3, 3:6, 7:6.

Эмбер до сих пор провел лишь шесть матчей на грунте в этом сезоне.

В апреле Эмбер выиграл один матч на «Мастерсе» в Монте-Карло — после победы над Мойзе Куаме проиграл Яннику Синнеру (3:6, 0:6).

На «тысячнике» в Мадриде 27-летний француз уступил в стартовом матче Теренсу Атману.

На турнире в Риме Эмбер одержал уверенную победу над Витом Копршивой, после чего уступил Дино Прижмичу.

В 2024-м и 2025-м Эмбер завершил сезон с отрицательным балансом на грунте.

Хачанов

Карен тоже с большим трудом прошел первый раунд.

Российский теннисист одержал волевую победу над Юго Гастоном — 3:6, 6:3, 7:6. В решающем сете француз вел с брейком, но в итоге не воспользовался преимуществом.

Хачанов выиграл четыре из пяти последних матчей. На прошлой неделе Хачанов дошел до четвертьфинала на «Мастерс» в Риме.

На турнире в Вечном городе он обыграл Александра Шевченко, Ботика ван де Зандшульпа и Дино Прижмича, после чего уступил Касперу Рууду.

В апреле Карен не прошел первый раунд в Монте-Карло и Барселоне, а в Мадриде после победы над Адамом Уолтоном проиграл Якубу Меншику.

В этом сезоне Хачанов провел пока 23 матча. На этом отрезке у него 12 побед и 11 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Эмбера в этом матче можно поставить за 2.78, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.44.

Прогноз: оба теннисиста чересчур неубедительно сыграли в первом раунде. Хачанов был явным фаворитом в матче против соперника, который ранее в этом сезоне вообще ничего не показал на уровне основного тура, но в итоге с трудом избежал поражения.

Вероятно, в предстоящем матче у российского теннисиста тоже будут проблемы. Оптимальной будет ставка без учета исхода.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.06.