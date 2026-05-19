Американец Тейлор Фриц сыграет против австралийца Алексея Попырина во втором круге турнира ATP 250 в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 20 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Фриц — Попырин с коэффициентом для ставки за 2.06.
Фриц
Тейлор еще ни разу не играл на грунте в этом сезоне.
Американец провел свой предыдущий матч еще в конце марта, когда проиграл Иржи Легечке в четвертом раунде «Мастерса» в Майами.
Фриц пропустил два месяца из-за травмы колена, которая беспокоила его с самого начала сезона.
«Сейчас все гораздо лучше. Я сделал серьезный шаг вперед в восстановлении. Мне нужно было достаточно времени вне корта, чтобы укрепить колено», — сказал Фриц перед первым матчем в Женеве.
В прошлом сезоне Фриц выиграл лишь три из семи матчей на грунте. Вероятно, сейчас от него тоже не стоит ожидать серьезных результатов на этом покрытии.
Попырин
Алексей в первом раунде одержал победу над французом Клеманом Табуром.
Это был тяжелейший трехсетовый матч против 165-й ракетки мира — 7:6, 6:7, 6:4.
У австралийца по-прежнему отрицательный баланс в этом сезоне.
Попырин одержал лишь семь побед и потерпел 13 поражений.
Правда, в отличие от харда, на грунте у него все-таки есть несколько хороших результатов.
В начале апреля Попырин дошел до четвертьфинала на турнире в Хьюстоне, а в мае выиграл два матча на «Мастерсе» в Риме.
На «тысячнике» в Вечном городе Алексей обыграл Маттео Берреттини и Якуба Меншика, после чего уступил Яннику Синнеру.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.76, победу Попырина букмекеры предлагают за 2.06.
Прогноз: американец, скорее всего, будет осторожничать в первом матче после травмы. Рискнем предположить, что австралиец воспользуется неуверенностью соперника.
Рекомендуемая ставка: победа Попырина за 2.06.