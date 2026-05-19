Грек Стефанос Циципас сыграет против американца Лернера Тьена во втором круге турнира ATP 250 в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 20 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Циципас — Тьен с коэффициентом для ставки за 2.04.
Циципас
Стефанос в первом раунде одержал победу над французом Джованни Мпетши Перрикаром.
Грек обыграл двухметрового соперника в двух сетах (6:4, 7:6) благодаря уверенной игре на своей подаче — соперник не взял ни гейма на приеме.
Циципас провел восемь матчей на грунте этой весной. Сейчас у него четыре победы и такое же количество поражений.
Лучшим результатом Циципасом пока остается выход в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде.
В столице Испании он обыграл Патрика Кипсона, Александра Бублика и Даниэля Мериду Агилара, после чего уступил Касперу Рууду в матче с тремя тай-брейками.
Также стоит обратить внимание, что Циципас не выиграл ни одного матча в Монте-Карло, Мюнхене и Риме. На этих турнирах он проиграл Франсиско Серундоло, Фабиану Марожану и Томашу Махачу.
Тьен
Лернер попал в число первых четырех сеяных и стартует сразу со второго круга.
У американка пока лишь шесть матчей на грунте в этом сезоне (три победы и столько же поражений).
В конце апреля Тьен проиграл парагвайцу Адольфо Вальехо в стартовом матче на «Мастерсе» в Мадриде.
Зато на «тысячнике» в Риме 20-летний теннисист добрался до 1/8 финала. Это на данный момент его лучший в карьере результат на грунте.
На турнире в Вечном городе Тьен обыграл Дамира Джумхуру и Александра Бублика, после чего уступил Рафаэлю Ходару.
Тьен проводит эту неделю в статусе 20-й ракетки мира. В начале сезона он дошел до четвертьфинала на Australian Open и на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 1.51, победу Тьена букмекеры предлагают за 2.55.
Прогноз: опытный грек, скорее всего, воспользуется тем, что на грунте сопернику пока редко удается демонстрировать свой лучший теннис.
Рекомендуемая ставка: победа Циципаса + тотал геймов больше 19,5 за 2.04.