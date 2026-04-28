прогноз на матч турнира в Мадриде, ставка за 2.03

Француз Артур Фис сыграет против чеха Иржи Легечки в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 29 апреля, начало — в 22:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Фис — Легечка с коэффициентом для ставки за 2.03.

Фис

Артур третий раз в сезоне добрался до четвертьфинала на «Мастерсе».

Пока что его лучшим результатом на уровне ATP 1000 остается выход в полуфинал турнира в Майами.

Француз пропускал первый круг, а во втором у него был тяжелейший матч против Игнасио Бусе — 6:7, 7:6, 7:5.

В третьем раунде Фис обыграл американца Эмилио Наву (7:6, 6:3), а в 1/8 финала одержал победу над аргентинцем Томасом Этчеверри (6:3, 6:4).

Прогнозы на теннис

Победная серия Фиса теперь составляет восемь матчей. Ранее в этом месяце Артур стал чемпионом турнира в Барселоне. На каталонском «пятисотнике» его соперниками были Теренс Атман, Брэндон Накашима, Лоренцо Музетти, Рафаэль Ходар и Андрей Рублев (6:2, 7:6).

Всего в этом сезоне Фис провел 26 матчей. Сейчас у него 21 победа и пять поражений.

Легечка

Иржи второй раз в сезоне вышел в четвертьфинал «Мастерса».

В конце марта чех добрался до финала на «тысячнике» в Майами.

На текущем турнире Легечка пропускал первый круг, а во втором у него был непростой матч против чилийца Алехандро Табило (3:6, 7:6, 6:4).

В третьем раунде Легечка одержал победу над американцем Алексом Микельсеном (6:4, 6:2), а в 1/8 финала, вопреки ожиданиям, уверенно обыграл итальянца Лоренцо Музетти (6:3, 6:3).

В прошлом году Иржи не выиграл ни одного матча в Мадриде, тогда как в 2024-м ему удалось дойти до полуфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фиса в этом матче можно поставить за 1.57, победу Легечки букмекеры предлагают за 2.39.

Прогноз: на данный момент в этом противостоянии ничья 2-2. В феврале Артур уверенно обыграл Иржи на харде в Дохе, но уже в следующем месяце чех взял реванш, разгромив француза в Майами. При этом в прошлом сезоне они провели два трехсетовых матча.

Это один из самых сложных матчей в контексте прогнозов, но мы все-таки склоняемся к тому, что у Фиса и Легечки будет серьезная борьба за место в полуфинале.

2.03 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.03.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.03.