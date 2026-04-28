прогноз на матч турнира в Мадриде, ставка за 2.00

Немец Александр Зверев сыграет против чеха Якуба Меншика в четвертом круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 28 апреля, начало — в 22:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Меншик — Зверев с коэффициентом для ставки за 2.00.

Меншик

Якуб впервые в сезоне вышел в четвертый раунд «Мастерса».

На «тысячниках» в Индиан-Уэллс и Майами чех не пошел третий круг, а турнир в Монте-Карло он пропустил из-за инфекции в правой стопе. По этой же причине он не играл в Мюнхене.

В Мадриде Меншик попал в список сеяных и стартовал сразу со второго раунда.

В первом матче он одержал победу над американцем Мартином Даммом — 6:3, 6:4.

В третьем раунде Меншик выиграл у россиянина Карена Хачанова — 6:4, 7:6.

Лучшим результатом Якуба в этом году пока остается победа на турнире ATP 250 в новозеландском Окленде.

В прошлом году Меншик дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Мадриде.

Зверев

Саша тем временем девятый раз подряд вышел в четвертый круг мадридского «тысячника».

Зверев выигрывал этот турнир в 2018 и 2021 году. В 2022-м он дошел до финала, а в трех предыдущих сезонах — до четвертого раунда.

Зверев тоже пропускал первый круг, а во во втором одержал победу над Мариано Навоне — 6:1, 3:6, 6:3.

В третьем раунде немецкий теннисист выиграл у француза Теренса Атмана — 6:3, 7:6.

После турнира в Акапулько он еще ни разу не проигрывал раньше полуфинала. Зверев дошел до 1/2 финала на «Мастерсах» в Индиан-Уэллс, Майами и Монте-Карло, а также на «пятисотнике» в Мюнхене.

На трех предыдущих «тысячниках» Саша проиграл итальянцу Яннику Синнеру.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Меншика в этом матче можно поставить за 2.70, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.46.

Прогноз: оптимальной здесь будет ставка на количество геймов или сетов. Не факт, что на этот раз Зверев подтвердит статус фаворита.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.00.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.00.