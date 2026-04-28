Россиянин Даниил Медведев сыграет против итальянца Флавио Коболли в четвертом круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 28 апреля, начало — в 21:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Медведев — Коболли с коэффициентом для ставки за 2.01.
Медведев
Даниил пятый год подряд вышел в четвертый раунд мадридского «тысячника».
Лучшим результатом россиянина на этом отрезке пока остается выход в четвертьфинал в 2024-м и 2025-м.
Медведев пропускал первый круг, а во втором одержал победу над венгром Фабианом Марожаном — 6:2, 6:7, 6:4.
Это был его первый матч после ужасного поражения от итальянца Маттео Берреттини (0:6, 0:6) на «Мастерсе» в Монте-Карло.
В третьем круге Медведев уверенно обыграл 19-летнего норвежца Николая Будкова Кьера — 6:3, 6:2.
В этом году Медведев провел 27 матчей. Сейчас у него 21 победа и шесть поражений.
Коболли
Флавио третий раз в карьере вышел в 1/8 финала «Мастерса».
Как и Медведев, он тоже стартовал сразу со второго круга. Итальянец занимает 13-е место в текущей версии рейтинга.
В первом матче Коболли одержал волевую победу над аргентинцем Камило Уго Карабельи — 6:7, 6:1, 6:4.
В третьем раунде Коболли выиграл у парагвайца Адольфо Вальехо — 6:3, 6:2.
Флавио выиграл шесть из семи последних матчей. Ранее в этом месяце он дошел до финала на турнире в Мюнхене. При этом в 1/2 финала немецкого «пятисотника» он обыграл Сашу Зверева.
Лучшим результатом Коболли в этом году пока остается победа на «пятисотнике» в Акапулько.
В прошлом сезоне он выиграл два турнира на грунте — в Бухаресте и Гамбурге.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.80, победу Коболли букмекеры предлагают за 2.01.
Прогноз: в 2024-м Даниил обыграл на US Open и на «Мастерсе» в Шанхае, но сейчас на этом точно не стоит делать акцент. Итальянец с тех пор добился существенного прогресса, о чем свидетельствует в том числе его текущее положение в рейтинге.
Вероятно, на этот раз Медведев не сможет пройти в 1/4 финала мадридского «Мастерса». Ему действительно достался сложный соперник.
Рекомендуемая ставка: победа Коболли за 2.01.