прогноз на матч турнира в Мадриде, ставка за 2.01

Россиянин Даниил Медведев сыграет против итальянца Флавио Коболли в четвертом круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 28 апреля, начало — в 21:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Медведев — Коболли с коэффициентом для ставки за 2.01.

Медведев

Даниил пятый год подряд вышел в четвертый раунд мадридского «тысячника».

Лучшим результатом россиянина на этом отрезке пока остается выход в четвертьфинал в 2024-м и 2025-м.

Медведев пропускал первый круг, а во втором одержал победу над венгром Фабианом Марожаном — 6:2, 6:7, 6:4.

Это был его первый матч после ужасного поражения от итальянца Маттео Берреттини (0:6, 0:6) на «Мастерсе» в Монте-Карло.

В третьем круге Медведев уверенно обыграл 19-летнего норвежца Николая Будкова Кьера — 6:3, 6:2.

В этом году Медведев провел 27 матчей. Сейчас у него 21 победа и шесть поражений.

Коболли

Флавио третий раз в карьере вышел в 1/8 финала «Мастерса».

Как и Медведев, он тоже стартовал сразу со второго круга. Итальянец занимает 13-е место в текущей версии рейтинга.

В первом матче Коболли одержал волевую победу над аргентинцем Камило Уго Карабельи — 6:7, 6:1, 6:4.

В третьем раунде Коболли выиграл у парагвайца Адольфо Вальехо — 6:3, 6:2.

Флавио выиграл шесть из семи последних матчей. Ранее в этом месяце он дошел до финала на турнире в Мюнхене. При этом в 1/2 финала немецкого «пятисотника» он обыграл Сашу Зверева.

Лучшим результатом Коболли в этом году пока остается победа на «пятисотнике» в Акапулько.

В прошлом сезоне он выиграл два турнира на грунте — в Бухаресте и Гамбурге.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.80, победу Коболли букмекеры предлагают за 2.01.

Прогноз: в 2024-м Даниил обыграл на US Open и на «Мастерсе» в Шанхае, но сейчас на этом точно не стоит делать акцент. Итальянец с тех пор добился существенного прогресса, о чем свидетельствует в том числе его текущее положение в рейтинге.

Вероятно, на этот раз Медведев не сможет пройти в 1/4 финала мадридского «Мастерса». Ему действительно достался сложный соперник.

