Грек Стефанос Циципас сыграет против испанца Даниэля Мериды Агилара в третьем круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 27 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Циципас — Мерида Агилар с коэффициентом для ставки за 1.98.
Циципас
Стефанос третий раз в сезоне выиграл два матча подряд.
Ранее в этом году грек дошел до четвертьфинала в Дохе и до третьего круга на «Мастерсе» в Майами.
В первом раунде текущего турнира Циципас одержал волевую победу над американским теннисистом — 3:6, 7:6, 7:6.
Во втором круге экс-третья ракетка мира выиграл у представителя Казахстана Александра Бублика — 6:2, 7:5.
На этой неделе Циципас прервал серию из трех поражений.
В конце февраля Циципас разгромно проиграл Артуру Фису (0:6, 1:6) в третьем раунде «Мастерса» в Майами. После этого он не выиграл ни одного матча в Монте-Карло и Мюнхене, уступив Франсиско Серундоло и Фабиану Марожану соответственно.
Эту неделю Стефанос начал в статусе 80-й ракетки мира.
Мерида Агилар
Даниэль впервые в карьере вышел в третий круг «Мастерса».
Испанский теннисист пробился в основную сетку через квалификацию, обыграв Билли Харриса и Марко Трунгеллити.
В первом круге ему снова пришлось играть против Трунгеллити, который попал в основу как лаки-лузер.
Мерида Агилар выиграл у аргентинца со счетом 6:4, 1:6, 7:6. В третьем сете при счете 6:5 соперник не реализовал два матчбола.
Во втором раунде 21-летний теннисист одержал уверенную победу над французом Корантеном Муте — 6:3, 6:4.
Несмотря на то, что она пока находится за пределами топ-100, успехи Мериды Агилара на этой неделе не стали сюрпризом. В начале апреля испанец дошел до финала на грунтовом турнире ATP 260 в Бухаресте.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 1.40, победу Мериды Агилара букмекеры предлагают за 2.04.
Прогноз: несмотря на то, что Стефанос здорово сыграл против Бублика, все равно нет уверенности, что он остановит дерзкого испанца. В последнее время греку не удается регулярно демонстрировать свой лучший теннис.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.98.