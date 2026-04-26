Сможет ли Циципас выйти в четвертый круг мадридского «Мастерса»?

прогноз на матч турнира в Мадриде, ставка за 1.98

Грек Стефанос Циципас сыграет против испанца Даниэля Мериды Агилара в третьем круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 27 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Циципас — Мерида Агилар с коэффициентом для ставки за 1.98.

Циципас

Стефанос третий раз в сезоне выиграл два матча подряд.

Ранее в этом году грек дошел до четвертьфинала в Дохе и до третьего круга на «Мастерсе» в Майами.

В первом раунде текущего турнира Циципас одержал волевую победу над американским теннисистом — 3:6, 7:6, 7:6.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Во втором круге экс-третья ракетка мира выиграл у представителя Казахстана Александра Бублика — 6:2, 7:5.

На этой неделе Циципас прервал серию из трех поражений.

В конце февраля Циципас разгромно проиграл Артуру Фису (0:6, 1:6) в третьем раунде «Мастерса» в Майами. После этого он не выиграл ни одного матча в Монте-Карло и Мюнхене, уступив Франсиско Серундоло и Фабиану Марожану соответственно.

Эту неделю Стефанос начал в статусе 80-й ракетки мира.

Мерида Агилар

Даниэль впервые в карьере вышел в третий круг «Мастерса».

Испанский теннисист пробился в основную сетку через квалификацию, обыграв Билли Харриса и Марко Трунгеллити.

В первом круге ему снова пришлось играть против Трунгеллити, который попал в основу как лаки-лузер.

Мерида Агилар выиграл у аргентинца со счетом 6:4, 1:6, 7:6. В третьем сете при счете 6:5 соперник не реализовал два матчбола.

Во втором раунде 21-летний теннисист одержал уверенную победу над французом Корантеном Муте — 6:3, 6:4.

Несмотря на то, что она пока находится за пределами топ-100, успехи Мериды Агилара на этой неделе не стали сюрпризом. В начале апреля испанец дошел до финала на грунтовом турнире ATP 260 в Бухаресте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 1.40, победу Мериды Агилара букмекеры предлагают за 2.04.

Прогноз: несмотря на то, что Стефанос здорово сыграл против Бублика, все равно нет уверенности, что он остановит дерзкого испанца. В последнее время греку не удается регулярно демонстрировать свой лучший теннис.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.98 на матч Циципас — Мерида Агилар принесёт чистый выигрыш 980₽, общая выплата — 1980₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.98.