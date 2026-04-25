Рыбакина снова совершит камбэк в матче с Чжэн?

прогноз на матч турнира в Мадриде, ставка за 1.97

Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против китаянки Циньвэнь Чжэн в третьем круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 26 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Чжэн — Рыбакина с коэффициентом для ставки за 1.97.

Чжэн

Циньвэнь пропускала первый раунд, а во втором ее соперницей была София Кенин.

Китаянка одержала волевую победу над чемпионкой Australian Open-2020 — 1:6, 6:3, 6:3.

В этом году Чжэн до сих пор провела лишь восемь матчей (пять побед и три поражения).

Чжэн пропустила заключительную часть прошлого сезона и начало текущего из-за травмы локтя.

После возвращения ее лучшим результатом пока остается выход в третий круг на «тысячниках» в Дохе и Майами.

В предыдущих сезонах Циньвэнь ни разу не проходила в Мадриде дальше третьего раунда.

Рыбакина

Елена тоже не играла в первом круге, а во втором у нее был тяжелейший матч против Елены-Габриэлы Русе.

Рыбакина отдала первый сет, но в итоге совершила камбэк — 4:6, 6:3, 7:5.

«Сегодня я, по сути, просто выжила. Это была далеко не моя лучшая игра, но Габриэла выглядела отлично — играла глубоко, агрессивно, постоянно давила. Подача сегодня совсем не работала», — сказала чемпионка Australian Open-2025 после победы над румынкой.

Победная серия Рыбакиной теперь составляет пять матчей.

На прошлой неделе Елена стала чемпионкой турнира в Штутгарте. На немецком «пятисотнике» она обыграла Диану Шнайдер, Лейлу Фернандес, Мирру Андрееву и Каролину Мухову.

В этом году Рыбакина провела уже 31 матч. На этом отрезке у нее 26 побед и пять поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Чжэн в этом матче можно поставить за 4.05, победу Рыбакиной букмекеры предлагают за 1.24.

Прогноз: ранее Елена выиграла три из четырех матчей против китаянки.

В феврале у Рыбакиной был непростой матч против Чжэн на турнире в Дохе — 4:6, 6:2, 7:5. Вероятно, Циньвэнь снова создаст интригу, и, возможно, даже переведет игру в третий сет.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч Чжэн — Рыбакина принесёт прибыль 970₽, общая выплата — 1970₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.97.