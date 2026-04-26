прогноз на матч турнира в Мадриде, ставка за 2.13

Россиянка Мирра Андреева сыграет против венгерки Анны Бондар в четвертом круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 27 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Андреева — Бондар с коэффициентом для ставки за 2.13.

Андреева

Мирра пропускала первый раунд, а во втором ее соперницей была Панна Удварди.

Как и ожидалось, российской теннисистке хватило двух сетов для победы над венгеркой — 7:5, 6:2.

В третьем круге Андреева остановила еще одну представительницу Венгрии — Далму Галфи.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В этом матче ей тоже не понадобился дополнительный сет — 6:3, 6:2.

Андреева выиграла девять из десяти последних матчей.

В начале апреля Мирра стала чемпионкой турнира ATP 500 в австрийском Линце. В решающем матче она одержала волевую победу над Анастасией Потаповой.

На прошлой неделе Андреева дошла до полуфинала на турнире в Штутгарте. На немецком «пятисотнике» она обыграла Алену Остапенко, Алисию Паркс и Игу Свентек (3:6, 6:4, 6:3), после чего уступила Елене Рыбакиной (5:7, 1:6) — это ее первое поражение от соперницы из топ-2 с января 2025-го.

В этом сезоне Андреева провела уже 30 матчей. На этом отрезке у нее 23 победы и семь поражений.

В 2024-м и 2025-м она дошла до четвертьфинала на «тысячнике» в Мадриде.

Бондар

Анна впервые в сезоне выиграла три подряд матча на турнире ATP.

Венгерская теннисистка преподнесла одну из главных сенсаций на текущем турнире, обыграв во втором раунде Элину Свитолину (6:3, 6:4).

Интересно, что это была ее первая в карьере победа над соперницей из топ-10.

В первом круге Бондар одержала победу над швейцаркой Викторией Голубич — 6:2, 6:3.

В третьем раунде 28-летняя венгерка выиграла у 18-летней чешки Лауры Самсон — 7:6, 6:1.

Ранее в этом году Бондар выиграла по два матча на турнирах в Хобарте, Чарльстоне и Руане.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.21, победу Бондар букмекеры предлагают за 4.40.

Прогноз: несмотря на то, что соперница здорово провела предыдущие матчи в Мадриде, считаем, что Мирра уверенно пройдет в следующий раунд. Как и ее соотечественницы Удварди и Галфи, Бондар не станет серьезным препятствием для российской теннисистки.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч Андреева — Бондар позволит вывести на карту выигрыш 1130₽, общая выплата — 2130₽

Рекомендуемая ставка: победа Андреевой с форой по геймам (-5,5) за 2.13.