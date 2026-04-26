Россиянка Мирра Андреева сыграет против венгерки Анны Бондар в четвертом круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 27 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Андреева — Бондар с коэффициентом для ставки за 2.13.
Андреева
Мирра пропускала первый раунд, а во втором ее соперницей была Панна Удварди.
Как и ожидалось, российской теннисистке хватило двух сетов для победы над венгеркой — 7:5, 6:2.
В третьем круге Андреева остановила еще одну представительницу Венгрии — Далму Галфи.
В этом матче ей тоже не понадобился дополнительный сет — 6:3, 6:2.
Андреева выиграла девять из десяти последних матчей.
В начале апреля Мирра стала чемпионкой турнира ATP 500 в австрийском Линце. В решающем матче она одержала волевую победу над Анастасией Потаповой.
На прошлой неделе Андреева дошла до полуфинала на турнире в Штутгарте. На немецком «пятисотнике» она обыграла Алену Остапенко, Алисию Паркс и Игу Свентек (3:6, 6:4, 6:3), после чего уступила Елене Рыбакиной (5:7, 1:6) — это ее первое поражение от соперницы из топ-2 с января 2025-го.
В этом сезоне Андреева провела уже 30 матчей. На этом отрезке у нее 23 победы и семь поражений.
В 2024-м и 2025-м она дошла до четвертьфинала на «тысячнике» в Мадриде.
Бондар
Анна впервые в сезоне выиграла три подряд матча на турнире ATP.
Венгерская теннисистка преподнесла одну из главных сенсаций на текущем турнире, обыграв во втором раунде Элину Свитолину (6:3, 6:4).
Интересно, что это была ее первая в карьере победа над соперницей из топ-10.
В первом круге Бондар одержала победу над швейцаркой Викторией Голубич — 6:2, 6:3.
В третьем раунде 28-летняя венгерка выиграла у 18-летней чешки Лауры Самсон — 7:6, 6:1.
Ранее в этом году Бондар выиграла по два матча на турнирах в Хобарте, Чарльстоне и Руане.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.21, победу Бондар букмекеры предлагают за 4.40.
Прогноз: несмотря на то, что соперница здорово провела предыдущие матчи в Мадриде, считаем, что Мирра уверенно пройдет в следующий раунд. Как и ее соотечественницы Удварди и Галфи, Бондар не станет серьезным препятствием для российской теннисистки.
Рекомендуемая ставка: победа Андреевой с форой по геймам (-5,5) за 2.13.