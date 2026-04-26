Россиянин Карен Хачанов сыграет против чеха Якуба Меншика в третьем круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 27 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Хачанов — Меншик с коэффициентом для ставки за 1.95.
Хачанов
Карен четвертый год подряд вышел в третий круг мадридского «тысячника».
На этом отрезке его лучшим результатом пока остается выход в четвертьфинал в 2023-м.
В прошлом сезоне россиянин не смог пройти третий раунд, уступив Томми Полу.
Хачанов пропускал первый раунд на текущем турнире, а во втором его соперником был Адам Уолтон.
Как и ожидалось, Хачанов одержал уверенную победу над австралийцем (6:2, 6:3), у которого, по сути, отсутствует опыт выступлений на грунте.
Карен прервал серию из трех поражений. На «Мастерсе» в Майами 29-летний россиянин проиграл в третьем круге испанцу Мартину Ландалусе, который на тот момент был за пределами топ-150.
В Монте-Карло Хачанов уступил в первом раунде французу Артуру Риндеркнешу, а в Барселоне проиграл в стартовом матче аргентинцу Камило Уго Карабельи.
В текущем сезоне Хачанов провел 20 матчей. Сейчас у него 10 побед и такое же количество поражений.
Меншик
Якуб тоже попал в список сеяных и стартовал сразу со второго раунда.
В первом матче чешский теннисист одержал победу над американцем Мартином Даммом — 6:3, 6:4.
Меншик пропустил недавние турниры в Монте-Карло и Мюнхене из-за инфекции в правой стопе.
В начале года Меншик выиграл турнир ATP 250 в новозеландском Окленде.
В феврале 20-летний чех дошел до полуфинала в Дохе. На катарском «пятисотнике» он обыграл Янника Синнера, но уступил Артуру Фису.
В прошлом году Меншик дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Мадриде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 2.20, победу Меншика букмекеры предлагают за 1.67.
Прогноз: в прошлом году Карен обыграл Якуба на харде в Индиан-Уэллс, а в 2024-м — в финале турнира в Дохе. Но при этом оба матча получились напряженными.
Несмотря на результаты их предыдущих встреч, оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.95.