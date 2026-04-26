прогноз на матч турнира в Мадриде, ставка за 1.95

Россиянин Карен Хачанов сыграет против чеха Якуба Меншика в третьем круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 27 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Хачанов — Меншик с коэффициентом для ставки за 1.95.

Хачанов

Карен четвертый год подряд вышел в третий круг мадридского «тысячника».

На этом отрезке его лучшим результатом пока остается выход в четвертьфинал в 2023-м.

В прошлом сезоне россиянин не смог пройти третий раунд, уступив Томми Полу.

Хачанов пропускал первый раунд на текущем турнире, а во втором его соперником был Адам Уолтон.

Как и ожидалось, Хачанов одержал уверенную победу над австралийцем (6:2, 6:3), у которого, по сути, отсутствует опыт выступлений на грунте.

Карен прервал серию из трех поражений. На «Мастерсе» в Майами 29-летний россиянин проиграл в третьем круге испанцу Мартину Ландалусе, который на тот момент был за пределами топ-150.

В Монте-Карло Хачанов уступил в первом раунде французу Артуру Риндеркнешу, а в Барселоне проиграл в стартовом матче аргентинцу Камило Уго Карабельи.

В текущем сезоне Хачанов провел 20 матчей. Сейчас у него 10 побед и такое же количество поражений.

Меншик

Якуб тоже попал в список сеяных и стартовал сразу со второго раунда.

В первом матче чешский теннисист одержал победу над американцем Мартином Даммом — 6:3, 6:4.

Меншик пропустил недавние турниры в Монте-Карло и Мюнхене из-за инфекции в правой стопе.

В начале года Меншик выиграл турнир ATP 250 в новозеландском Окленде.

В феврале 20-летний чех дошел до полуфинала в Дохе. На катарском «пятисотнике» он обыграл Янника Синнера, но уступил Артуру Фису.

В прошлом году Меншик дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Мадриде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 2.20, победу Меншика букмекеры предлагают за 1.67.

Прогноз: в прошлом году Карен обыграл Якуба на харде в Индиан-Уэллс, а в 2024-м — в финале турнира в Дохе. Но при этом оба матча получились напряженными.

Несмотря на результаты их предыдущих встреч, оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.95.