В этом экспрессе разберём игры Серии А, РПЛ и норвежской Элитсериен. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Экспресс дня 26 апреля с коэффициентом для ставки за 3.21.

«Дженоа» — «Комо»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

После прихода на пост главного тренера «Дженоа» Даниэле Де Росси команда резко прибавила и смогла фактически гарантировать себе прописку в Серии А после серии удачных матчей. Сейчас отрыв генуэзцев от опасной зоны составляет уже 11 очков.

При этом игра «Дженоа» показывает атакующий футбол, много забивая и также много пропуская. Де Росси удалось снова вдохнуть жизнь в нападающих Витинью и Коломбо, переживают вторую молодость Малиновский и Мессиас, а есть ещё молодой талант Эхатор.

Сейчас «Комо» ведёт отчаянную борьбу за попадание в Лигу чемпионов с грандами итальянского футбола, и складывается впечатление, что команда Сеска Фабрегаса пока к этому не готова. Но и попадание в еврокубки будет для неё большим достижением.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Футбол «Комо» радует глаз, а Нико Пас — настоящая жемчужина Серии А. В 33 матчах у клуба 57 забитых мячей и 28 пропущенных голов. Вряд ли в этом матче стоит ждать закрытой игры.

Наш прогноз: тотал больше 2 за 1,51.

«Краснодар» — «Динамо» Мх

Футбол. Чемпионат России. Премьер‑лига

С каждым матчем «Краснодару» приходится всё сложнее в чемпионате. Футболистов катастрофически не хватает, на лавке — сплошные дублёры, а усилить игру фактически некем. Но даже в этих сложных условиях Мураду Мусаеву удаётся вытаскивать матчи, как было со «Спартаком» (2:1).

В этой встрече снова проявил себя бразильский защитник Жубал, забивший победный мяч. А тут ещё два матча в неделю, а лазарет пустеть не собирается. Сейчас «Краснодар» опережает «Зенит» в таблице РПЛ всего на очко.

Махачкалинское «Динамо» продолжает борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе, где очень высокая плотность в подвале турнирной таблицы. В прошлом туре команда сыграла вничью с прямым конкурентом «Акроном» (1:1).

Вообще, при Вадиме Евсееве, который принял дагестанский клуб зимой, «Динамо» Мх играет гораздо более агрессивно в атаке, но при этом не потеряло надёжности в обороне. Не верится, что тут будет разгром от уставшего «Краснодара».

Наш прогноз: победа гостей с форой +2 за 1,40.

«Лиллестрём» — «Будё‑Глимт»

Футбол. Чемпионат Норвегии. Элитсериен

Ещё в прошлом сезоне «Лиллестрём» выступал во Второй лиге чемпионата Норвегии, а сейчас идёт на второй строчке в Элитсериен после пяти туров, набрав 13 очков. Команда действительно показывает очень качественный и яркий футбол.

Имея в атаке неплохое трио: Драмме-Ва‑Ольсен, — она немало забивает, но в обороне есть проблемы. В прошлом туре была в гостях обыграна «Волеренга» (2:0), ранее — «Старт» (3:1), а ещё была ничья с «Тромсё» (0:0).

«Будё‑Глимт» вынужден был форсировать подготовку к этому сезону из‑за игры в Лиге чемпионов, где выглядел очень ярко и добрался до 1/8 финала, выбив оттуда «Интер». Это серьёзно сказалось на результатах команды в чемпионате Норвегии, где у неё случился небольшой провал.

Особенно заметно это было в игре против прошлогоднего чемпиона «Викинга», когда случилось неожиданное поражение со счётом 0:5. Но сейчас «Будё‑Глимт» потихоньку приходит в себя. Сначала была ничья с «Сарпсборгом» (1:1), а потом были обыграны «Олесунн» (3:0) и в Кубке — «КФУМ» (2:1). Для «Лиллестрёма» это будет первая проверка на прочность.

Наш прогноз: победа гостей с форой 0 за 1,52.

Общий коэффициент — 3,21.