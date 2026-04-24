Немец Александр Зверев сыграет против аргентинца Мариано Навоне во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 25 апреля, начало — в 17:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Навоне — Зверев с коэффициентом для ставки за 2.11.

Навоне

Мариано в первом раунде одержал победу над португальцем Нуну Боржешем — 6:3, 6:4.

Аргентинец провел уже 12 матчей на грунте в текущем сезоне. На этом отрезке у него восемь побед и четыре поражения.

В начале апреля Навоне выиграл турнир ATP 250 в Бухаресте и вернулся в топ-50. Эту неделю он проводит в статусе 45-й ракетки мира.

Но при этом еще на четырех грунтовых турнирах (без учета текущего в Мадриде) латиноамериканец выиграл в общей сложности лишь два матча.

В прошлом году Навоне проиграл во втором круге «тысячника» в столице Испании Хольгеру Руне, а в 2025-м американцу Бену Шелтону.

Зверев

Саша после турнира в Акапулько еще ни разу не проигрывал раньше полуфинала.

Немецкий теннисист дошел до 1/2 финала на «Мастерсах» в Индиан-Уэллс, Майами и Монте-Карло, а также до «пятисотника» в Мюнхене.

При этом на «тысячниках» Зверев проиграл итальянцу Яннику Синнеру.

На домашнем турнире в Мюнхене Зверев обыграл Миомира Кецмановича, Габриэла Диалло и Франсиско Серундоло, после чего уступил Флавио Коболли (3:6, 3:6).

Зверев выигрывал «Мастерс» в Мадриде в 2018 и 2021 году. В 2022-м он дошел до финала, а в трех предыдущих сезонах до четвертого круга.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Навоне в этом матче можно поставить за 4.15, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.23.

Прогноз: вероятно, аргентинец все же сможет навязать борьбу и избежать поражения с крупным счетом. На прошлой неделе Саша действительно выглядел уставшим, и пока непонятно, удалось ли ему восстановиться к турниру в Мадриде.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 20,5 за 2.11.