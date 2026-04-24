прогноз на матч турнира в Мадриде, ставка за 2.03

Россиянка Диана Шнайдер сыграет против швейцарки Белинды Бенчич в третьем круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 25 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Бенчич — Шнайдер с коэффициентом для ставки за 2.03.

Бенчич

Белинда пропускала первый круг, а во втором ее соперницей была Петра Марчинко.

Швейцарская теннисистка одержала уверенную победу над 20-летней хорваткой — 6:4, 6:2.

В начале апреле Бенчич дошла до четвертьфинала в Чарлстоне. На американском «пятисотнике» она обыграла Даяну Ястремскую и Сару Бейлек, после чего уступила Мэдисон Киз.

Вскоре после этого Бенчич провела два матча в рамках Кубка Билли Джин Кинг: в первом она одержала победу над Мари Боузковой, а во втором уступила Линде Носковой.

В этом году Белинда провела 22 матча. На этом отрезке у нее 16 побед и пять поражений.

Лучшим результатом Бенчич текущем сезоне пока остается выход в четвертьфинал «тысячника» в Майами.

Шнайдер

Диана тоже не играла в первом раунде, а во втором одержала победу над Джессикой Боусас Манейро.

Россиянка совершила камбэк в матче против против испанской теннисистки — 3:6, 7:5, 6:1.

На прошлой неделе Шнайдер прошла лишь раунд на «пятисотнике» в Штутгарте: после победы над немкой Тамарой Корпач она проиграла Елене Рыбакиной.

На грунтовом турнире в Чарлстоне Диана добралась до четвертьфинала, где уступила Джессике Пегуле.

В текущем сезоне Шнайдер провела 21 матч. Сейчас у нее 12 побед и девять поражений.

Лучшим результатом Шнайдер в этом году по-прежнему остается выход в полуфинал «пятисотника» в Аделаиде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бенчич в этом матче можно поставить за 1.63, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 2.27.

Прогноз: в прошлом году Диана проиграла Белинде на харде в Индиан-Уэллс, а в этом сезоне она уступила швейцарке в Майами. Первый матч завершился со счетом 6:4, 6:4 в пользу швейцарки, а второй — 6:3, 6:3.

Несмотря на это, считаем, что в предстоящем матче Шнайдер как минимум создаст интригу. На грунте в игре Бенчич гораздо больше уязвимых мест.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч Бенчич — Шнайдер позволит вывести на карту выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.03.