прогноз на матч турнира в Мадриде, ставка за 2.15

Россиянин Карен Хачанов сыграет против австралийца Адама Уолтона во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 25 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Хачанов — Уолтон с коэффициентом для ставки за 2.15.

Хачанов

Карен по-прежнему находится в топ-20, но надо признать, что он провалил предыдущие несколько месяцев.

Достаточно взглянуть на его результаты.

На данный момент у российского теннисиста отрицательный баланс — семь побед и девять поражений.

При этом текущая серия поражений Хачанова составляет три матча.

На «Мастерсе» в Майами 29-летний россиянин проиграл в третьем круге испанцу Мартину Ландалусе, который на тот момент был за пределами топ-150.

В Монте-Карло Хачанов уступил в первом раунде французу Артуру Риндеркнешу, а в Барселоне проиграл в стартовом матче аргентинцу Камило Уго Карабельи.

Прогнозы на теннис

Вот что сказал Карен о неудачных результатах этой весной: «Последние две недели это больше связано со сменой покрытия. Я очень люблю грунт, но у меня пропало доверие к комбинации ракетки со струнами. Последнюю неделю я ищу варианты, чтобы ощущения вернулись — тогда появится расслабленность и уверенность».

Уолтон

Адам тем временем преподнес одну из главных сенсаций первого круга.

Вопреки прогнозам, австралийский теннисист обыграл Мартина Ландалусе.

Более того, ему хватило двух сетов для победы над талантливым испанцем — 6:2, 6:3.

Это был первый матч Уолтона на грунте в текущем сезоне.

При этом Уолтон всего лишь четвертый раз в сезоне выиграл матч на уровне основного тура.

Как и у Хачанова, у австралийца тоже пока отрицательный баланс в 2026-м — 13 побед и 14 поражений.

Интересно, что 27-летний Уолтон за всю карьеру провел на грунте меньше 10 матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.23, победу Уолтона букмекеры предлагают за 4.15.

Прогноз: вероятно, Карен прервет серию поражений. В отличие от Ландалусе, он точно сможет найти правильную мотивацию на матч с австралийцем, который до сих пор практически не играл на грунте.

2.15 Победа Хачанова с форой по геймам (-4,5)

Рекомендуемая ставка: победа Хачанова с форой по геймам (-4,5) за 2.15.