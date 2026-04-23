Австралиец Алекс Де Минор сыграет против испанца Рафаэля Ходара во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 24 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Ходар — Де Минор с коэффициентом для ставки за 2.08.

Ходар

Рафаэль стал одним из главных открытий текущего сезона.

На прошлой неделе испанский теннисист дошел до полуфинала на «пятисотнике» в Барселоне.

Но пока что его главным успехом остается победа на грунтовом турнире в Марракеше.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Благодаря недавним успехам Ходар дебютировал в топ-50. Эту неделю он начал в статусе 42-й ракетки мира.

В первом круге мадридского «тысячника» 19-летний теннисист одержал волевую победу над нидерландцем Йеспером де Йонгом — 2:6, 7:5, 6:4.

Ходар выиграл 13 из 15-ти последних матчей.

Де Минор

У Алекса тем временем наметился явный спад, который начался сразу после его победы в Роттердаме.

С тех пор австралиец выиграл меньше половины матчей — четыре из девяти.

Де Минор не выиграл ни одного матча в Акапулько и Майами, а также не прошел третий раунд в Индиан-Уэллс.

После этого Де Минор дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло. Дальше его не пустил Валантен Вашеро.

Еще одним разочарованием стало поражение Алекса от серба Хамада Меджедовича во втором круге «пятисотника» в Барселоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворитов в этом матче — и на Ходара, и на Де Минаура можно поставить за 1.91.

Прогноз: несмотря на внушительный прогресс испанца, ему вряд ли будет легко в предстоящей игре. Матч против опытнейшего австралийца станет для него серьезной проверкой. Вероятно, Ходар и Де Минор проведут больше 20 геймов.

2.08 Тотал геймов больше 23,5

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.08.