Австралиец Алекс Де Минор сыграет против испанца Рафаэля Ходара во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 24 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Ходар — Де Минор с коэффициентом для ставки за 2.08.
Ходар
Рафаэль стал одним из главных открытий текущего сезона.
На прошлой неделе испанский теннисист дошел до полуфинала на «пятисотнике» в Барселоне.
Но пока что его главным успехом остается победа на грунтовом турнире в Марракеше.
Благодаря недавним успехам Ходар дебютировал в топ-50. Эту неделю он начал в статусе 42-й ракетки мира.
В первом круге мадридского «тысячника» 19-летний теннисист одержал волевую победу над нидерландцем Йеспером де Йонгом — 2:6, 7:5, 6:4.
Ходар выиграл 13 из 15-ти последних матчей.
Де Минор
У Алекса тем временем наметился явный спад, который начался сразу после его победы в Роттердаме.
С тех пор австралиец выиграл меньше половины матчей — четыре из девяти.
Де Минор не выиграл ни одного матча в Акапулько и Майами, а также не прошел третий раунд в Индиан-Уэллс.
После этого Де Минор дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло. Дальше его не пустил Валантен Вашеро.
Еще одним разочарованием стало поражение Алекса от серба Хамада Меджедовича во втором круге «пятисотника» в Барселоне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворитов в этом матче — и на Ходара, и на Де Минаура можно поставить за 1.91.
Прогноз: несмотря на внушительный прогресс испанца, ему вряд ли будет легко в предстоящей игре. Матч против опытнейшего австралийца станет для него серьезной проверкой. Вероятно, Ходар и Де Минор проведут больше 20 геймов.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.08.