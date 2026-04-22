Мирра устроит шоу на старте «тысячника» в Мадриде?

прогноз на матч турнира в Мадриде, ставка за 2.11

Россиянка Мирра Андреева сыграет против венгерки Панны Удварди во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 23 апреля, начало — в 20:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Андреева — Удварди с коэффициентом для ставки за 2.11.

Андреева

Мирра очень бодро провела стартовый отрезок грунтовой части сезона.

В начале апреля российская теннисистка стала чемпионкой турнира ATP 500 в австрийском Линце. В решающем матче она одержала волевую победу над Анастасией Потаповой.

На прошлой неделе Андреева дошла до полуфинала на турнире в Штутгарте.

На немецком «пятисотнике» Мирра обыграла Алену Остапенко, Алисию Паркс и Игу Свентек (3:6, 6:4, 6:3), после чего уступила Елене Рыбакиной (5:7, 1:6) — это ее первое поражение от соперницы из топ-2 с января 2025-го.

В этом сезоне Андреева провела уже 28 матчей. На этом отрезке у нее 21 победа и семь поражений.

В 2024-м и 2025-м Мирра дошла до четвертьфинала на «тысячнике» в Мадриде.

Удварди

У Панны в первом раунде была нервная встреча с Кимберли Биррелл.

Венгерская теннисистка обыграла австралийку в трехсетовом матче — 6:4, 1:6, 6:1.

Удварди попала в основную сетку мадридского турнира только как лаки-лузер.

В решающем раунде квалификации она проиграла 262-й ракетке мира Тайре Грант.

При этом в текущем сезоне Панна провела уже 15 матчей на грунте. Сейчас у нее на этом покрытии девять побед и шесть поражений.

Лучшим результатом Удварди в этом году пока остается выход в финал турнира в Боготе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Андреева одержит уверенную победу. На Удварди можно поставить за 8.20.

Прогноз: с учетом того, как она играла на недавних турнирах, рискнем предположить, что Мирра спокойно выйдет в следующий раунд. Вероятно, россиянка одержит разгромную победу.

Рекомендуемая ставка: победа Андреевой с форой по геймам (-7,0) за 2.11.