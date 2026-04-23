прогноз на матч турнира в Мадриде, ставка за 1.97

Хорват Марин Чилич сыграет против бразильца Жоао Фонсеки во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 24 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Фонсека — Чилич с коэффициентом для ставки за 1.97.

Фонсека

Жоао на этот раз попал в список сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго круга.

Бразилец слабо начал сезон, но ближе к весне снова начал показывать свой лучший теннис.

В начале апреля Фонсека дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло.

На Лазурном берегу 19-летний латиноамериканец выиграл у Габриэля Диалло, Артура Риндеркнеша и Маттео Берреттини, после чего уступил Саше Звереву.

На недавнем «пятисотнике» в Мюнхене Фонсека бодро провел первые раунды, но в 1/4 финала проиграл Бену Шелтону.

Всего в этом году Жоао провел 17 матчей. На этом отрезке у него 10 побед и семь поражений.

В 2024-м и 2025-м Фонсека не смог пройти второй раунд на «Мастерсе» в Мадриде, проиграв Кэмерону Норри и Томми Полу соответственно.

Чилич

Марин в первом раунде одержал волевую победу над бельгийцем Зизу Бергсом — 4:6, 6:3, 6:4.

Этот результат стал сюрпризом на фоне недавних неудачных выступлений хорвата на грунте.

На «тысячнике» в Монте-Карло Чилич в первом круге разгромил Александра Шевченко, а во втором проиграл Феликсу Оже-Альяссиму.

На турнире в Мюнхене 37-летний теннисист уступил в первом раунде немцу Даниэлю Альтмайеру (2:6, 3:6).

В этом году Чилич провел 19 матчей. Сейчас у него десять побед и девять поражений.

Лучшим результатом Марина в этом году пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Далласе.

Коэффициенты букмекеров: на Фонсеку в этом матче можно поставить за 1.24, победу Чилича букмекеры предлагают за 4.05.

Прогноз: в отличие от Бергса, бразилец, скорее всего, не позволит хорвату диктовать условия на корте, и уж тем более совершить камбэк. Вероятно, Фонсеке хватит двух сетов для победы над экс-третьей ракеткой мира.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч Фонсека — Чилич принесёт чистый выигрыш 970₽, общая выплата — 1970₽

Рекомендуемая ставка: победа Фонсеки с форой по геймам (-4,0) за 1.97.