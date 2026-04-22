прогноз на матч турнира в Мадриде, ставка за 1.97

Японка Наоми Осака сыграет против колумбийки Камилы Осорио во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 23 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Осорио — Осака с коэффициентом для ставки за 1.97.

Осорио

Камила в первом раунде одержала уверенную победу над Анастасией Захаровой.

Вопреки ожиданиям, колумбийка отдала российской теннисистке лишь три гейма — 6:0, 6:3.

Этой весной Осорио провела на грунте всего три матча.

В начале апреля колумбийка слабо выступила на домашнем турнире в Боготе. Осорио проиграла во втором раунде 169-й ракетке мира Ясмин Ортенси (6:7, 6:7).

В текущем сезоне латиноамериканка провела 23 матча. На этом отрезке у нее 15 побед и восемь поражений.

В конце января Осорио выиграла турнир WTA 125 в Маниле (Филиппины). Кроме того, она дошла до третьего раунда на турнирах WTA 1000 в Дохе и Индиан-Уэллс.

Осака

Наоми входит в список сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

В текущем сезоне японка до сих пор сыграла лишь восемь матчей, но при этом по-прежнему находится в топ-15.

На этом отрезке у бывшей первой ракетки мира пять побед и три поражения.

Свой предыдущий матч Осака провела месяц назад, когда проиграла австралийке Талии Гибсон во втором круге «тысячника» в Майами.

После этого Осака заявила, что завершит карьеру, если и дальше будет проигрывать в первых раундах: «Я не собираюсь оставаться в туре, если буду проигрывать в первом круге. Я предпочла бы просто быть хорошей мамой. Для меня важно выигрывать титулы и быть лучшей теннисисткой, какой только могу быть, но если для этого придется жертвовать большим количеством времени с дочкой, я не буду этого делать. Чувствую, что для меня это настоящая дилемма».

Также добавим, что после 2019-го Осака пока ни разу не проходила второй круг на турнире в Мадриде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Осорио в этом матче можно поставить за 2.35, победу Осаки букмекеры предлагают за 1.59.

Прогноз: в марте Наоми обыграла Камилу на харде в Индиан-Уэллс — 6:1, 3:6, 6:1. Но при этом в 2025-м японка уступила колумбийке на калифорнийском «тысячнике» — 4:6, 4:6.

Рискнем предположить, что Осорио снова воспользуется эмоциональными качелями соперницы и как минимум избежит поражения с разгромным счетом.

1.97 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.97.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.97.