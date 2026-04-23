Итальянец Янник Синнер сыграет против француза Бенжамена Бонзи во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 24 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Синнер — Бонзи с коэффициентом для ставки за 2.26.

Синнер

Янник приехал в столицу Испании в статусе первой ракетки мира.

Итальянец возглавил рейтинг после победы на «Мастерсе» в Монте-Карло.

В финале первого в сезоне грунтового «тысячника» он обыграл своего главного конкурента Карлоса Алькараса.

При этом текущая победная серия Синнера составляет уже 17 матчей.

Примечательно, что на этом отрезке он проиграл лишь один сет — Томашу Махачу в третьем круге турнира в Монте-Карло.

Прогнозы на теннис

Ну а конкретно на уровне «Мастерсов» победная серия Синнера, которая началась еще в конце прошлого года в Париже, насчитывает уже 22 матча.

Бонзи

У Бенжамена в первом раунде была тяжелейшая встреча с Титуаном Дроге.

Бонзи совершил камбэк в матче против соотечественника — 6:7, 7:6, 6:4.

С учетом квалификации французский теннисист провел в Мадриде уже три матча.

В отборе его соперниками были американец Дарвин Бланч и немец Диего Дедура-Паломеро.

В этом году Бонзи до сих пор выиграл лишь два матча на уровне основного тура.

Лучшим результатом 29-летнего француза в текущем сезоне пока остается выход в финал домашнего «челленджера» в По (Франция).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Синнер легко обыграет Бонзи — на исход в этом матче можно поставить только с учетом форы.

Прогноз: вряд ли французу удастся избежать поражения с разгромным счетом. Вероятно, Янник отдаст сопернику не больше трех-четырех геймов.

2.26 Победа Синнера с форой по геймам (-7,5) Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-7,5) за 2.26.