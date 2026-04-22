прогноз на матч турнира в Мадриде

Болгарин Григор Димитров сыграет против парагвайца Адольфо Вальехо в первом круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 23 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Вальехо — Димитров с коэффициентом для ставки за 2.77.

Вальехо

Адольфо пробился в основную сетку через квалификацию.

В отборочных матчах парагваец обыграл испанца Педро Мартинеса и португальца Энрике Рошу.

В этом году Вальехо сыграл на грунте уже 29 матчей. На этом отрезке у него 23 победы и шесть поражений.

Правда, большую часть из них он провел на «челленджерах». Вальехо выиграл турниры в Итажаи (Бразилия) и Консепсьоне (Чили), а также дошел до финала в столице Бразилии.

На уровне основного тура лучшим результатом Вальехо в этом сезоне пока остается выход во второй круг на турнирах в Сантьяго и Хьюстоне.

Димитров

Григору не пришлось участвовать в квалификации, несмотря на то, что не так давно он покинул первую сотню рейтинга.

Эту неделю болгарский теннисист проводит в статусе 137-й ракетки мира.

Димитров оказался за пределами топ-100 в начале апреля после поражения от Томаса Этчеверри в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло.

В этом году Димитров до сих пор провел лишь девять матчей. Сейчас у него две победы и семь поражений.

Димитров продолжает набирать форму после сложной травмы грудных мышц, которую он получил еще в июле прошлого года во время матча с Янником Синнером на Уимблдоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Вальехо в этом матче можно поставить за 2.03, победу Димитрова букмекеры предлагают за 1.78.

Прогноз: несмотря на предыдущие результаты, считаем, что Григор обыграет парагвайца. Вальехо здорово выступает на «челленджерах», но на турнирах ATP ему пока тяжело. Опытный болгарин быстро определит уязвимые места в игре соперника.

Рекомендуемая ставка: победа Димитрова в двух сетах за 2.77.