Баскетболисты из Нью-Йорка приблизятся к чемпионству?

прогноз на матч НБА, ставка за 1.96

В третьем матче финала Западной конференции «Нью-Йорк» будет принимать «Сан-Антонио». Игра пройдет в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден» 9 июня. Начало встречи — в 03:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.96.

«Нью-Йорк»

Путь в плей-офф: В финале Восточной конференции нью-йоркцы «свипнули» «Кливленд» (4:0). На ранних стадиях «Нью-Йорк» нанёс поражения «Атланте» (4:2) и «Филадельфии» (4:0).

Последние матчи: «Никсы» увеличили преимущество над «Сан-Антонио» в серии, обыграв техасцев во второй игре серии (105:104). Весомый вклад в победу команды внёс Карл-Энтони Таунс, который оформил дабл-дабл из 21 очка и 13 подборов.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матче нет.

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Состояние команды: Победная серия «Нью-Йорка» насчитывает 13 матчей, включая игры плей-офф против «Сан-Антонио» (105:95), «Кливленда» (130:93, 121:108, 109:93, 115:104 ОТ), «Филадельфии» (137:98, 108:102, 108:94, 144:114) и «Атланты» (114:98, 126:97, 140:89)

«Сан-Антонио»

Путь в плей-офф: В финале Западной конференции техасцы переиграли «Оклахому» (4:3). На ранних стадиях «Сан-Антонио» переиграл «Портленд» (4:1) и «Миннесоту» (4:2).

Последние матчи: «Сан-Антонио» потерпел второе поражение в матче против «Нью-Йорка» (104:105).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матче нет.

Состояние команды: В последних матчах плей-офф «шпоры» одержали две победы над «Оклахомой» (111:103, 118:91) и проиграли «Нью-Йорку» (95:105) и «Оклахоме» (114:127).

Статистика для ставок

«Нью-Йорк» в финале Востока обыграл «Кливленд» (4:0)

«Сан-Антонио» в финале Запада обыграл «Оклахому» (4:3)

«Нью-Йорк» ведет в счёте у «Сан-Антонио» (2:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Нью-Йорка» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.80. На победу «Сан-Антонио» — 2.00.

ТБ 214.5 и ТМ 214.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Нью-Йорк» показывает мощную игру, обыграв «Сан-Антонио» в двух встречах с разницей в 1 и 10 очков.

1.96 Фора «Нью-Йорка» (-2.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч «Нью-Йорк» — «Сан-Антонио» принесёт прибыль 960₽, общая выплата — 1960₽

Ставка: Фора «Нью-Йорка» (-2.5) с коэффициентом 1.96.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.90 ТБ 215.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Нью-Йорк» — «Сан-Антонио» позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 215.5 с коэффициентом 1.90.