Сможет ли Циципас пройти первый круг в Мадриде?

прогноз на матч турнира в Мадриде, ставка за 2.00

Грек Стефанос Циципас сыграет против американка Патрика Кипсона в первом круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 23 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Кипсон — Циципас с коэффициентом для ставки за 2.00.

Кипсон

Патрик попал в основную сетку только как лаки-лузер.

Американец не смог пройти решающий раунд квалификации, проиграв грузину Николозу Басилашвили (7:6, 6:7, 4:6).

На «пятисотнике» в Барселоне Кипсон тоже не прошел отбор. Здесь он проиграл австрийцу Себастьяну Офнеру.

На грунтовом турнире в Хьюстоне Кипсон проиграл в первом круге австралийцу Алексею Попырину.

В текущем сезоне у Патрика пока отрицательный баланс — 10 побед и 13 поражений.

Лучшим результатом Кипсона в этом году на уровне основного тура пока остается выход во второй круг «пятисотника» в Акапулько. При этом важно уточнить, что на этом турнире он одержал сенсационную победу над Алексом Де Минором.

Циципас

Стефанос тем временем тоже стремительно приближается к тому, что скоро ему придется бороться в квалификации за место в основной сетке на крупнейших турнирах.

Эту неделю грек проводит в статусе 80-й ракетки мира.

Текущая серия поражений Циципаса составляет три матча.

В конце февраля Циципас разгромно проиграл Артуру Фису (0:6, 1:6) в третьем раунде «Мастерса» в Майами.

После этого он не выиграл ни одного матча в Монте-Карло и Мюнхене, уступив Франсиско Серундоло и Фабиану Марожану.

Совсем недавно Циципаса критиковал экс-первая ракетка мира Борис Беккер: «Интересно, когда он поймет, что ему, возможно, придется поменять пару вещей в профессиональной жизни? Он все еще довольно молод для того, чтобы все изменить, если он правда этого хочет».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Кипсона в этом матче можно поставить за 3.08, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.37.

Прогноз: вероятно, Стефанос обыграет американца, которому явно с трудом дается теннис на грунте. Несмотря на серьезный спад в карьере, Циципас все равно остается фаворитом в подобных матчах.

2.00 Победа Циципаса в двух сетах

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Кипсон — Циципас принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Рекомендуемая ставка: победа Циципаса в двух сетах за 2.00.