прогноз на матч турнира в Мадриде, ставка за 1.99

Россиянин Андрей Рублев сыграет против чеха Вита Копршивы во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 24 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Рублев — Копршива с коэффициентом для ставки за 1.99.

Рублев

Андрей на прошлой неделе наконец-то прервал серию неудачных выступлений.

Вопреки ожиданиям, российский теннисист дошел до финала на турнире в Барселоне.

Несмотря на поражение от Артура Фиса в решающем матче, Рублев действительно здорово провел каталонский «пятисотник».

В остальных раундах его соперниками были Мариано Навоне, Лоренцо Сонего, Томаш Махач и Хамад Меджедович.

Но также стоит обратить внимание, что в этом году Рублев слабо играет на «Мастерсах». На турнирах в Индиан-Уэллс, Майами и Монте-Карло он выиграл в общей сложности лишь один матч.

В прошлом году Рублев дошел в Мадриде до третьего круга, тогда как в 2024-м он стал чемпионом «тысячника» в столице Испании.

Копршива

Вит в первом раунде одержал разгромную победу над Чжичжэнем Чжаном — 6:2, 6:0.

Это пока что его лучший матч в этом году.

Но при этом важно добавить, что Копршива в текущем сезоне очень хорошо играет на грунте.

В феврале Копршива дошел до четвертьфинала в Буэнос-Айресе и до полуфинала в Рио-де-Жанейро.

На прошлой неделе Вит добрался до четвертьфинала на «пятисотнике» в Мюнхене. Во втором круге он обыграл итальянского грунтовика Лучано Дардери.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.27, победу Копршивы букмекеры предлагают за 3.74.

Прогноз: Андрей, скорее всего, подтвердит статус фаворита, но при этом мы совсем не удивимся, если ему понадобится дополнительный сет для победы над чехом, который действительно здорово проводит сезон.

Рекомендуемая ставка: победа Рублева + тотал геймов больше 19,5 за 1.99.