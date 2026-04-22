У Соболенко будут проблемы в матче против Стернс?

прогноз на матч турнира в Мадриде, ставка за 2.01

Белоруска Арина Соболенко сыграет против американки Пейтон Стернс во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 23 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Соболенко — Стернс с коэффициентом для ставки за 2.01.

Соболенко

Арина в этом году пока не провела ни одного матча на грунте.

Обычно в середине апреля белорусская теннисистка играла в Штутгарте, но на этот раз она пропустила немецкий «пятисотник».

Соболенко решила потратить это время на восстановление после успешных, но при этом все-таки изнурительных выступлений на харде.

В марте Соболенко оформила «Солнечный дубль», выиграв турниры WTA 1000 в Индиан-Уэллс и Майами.

Всего в этом сезоне она провела 24 матча. Сейчас у нее 23 победы и одно поражение. Исключением на этом отрезке стал финал Australian Open, в котором Соболенко проиграла Елене Рыбакиной.

Соболенко выигрывала «тысячник» в Мадриде в 2021, 2023 и 2025 году. В 2024-м она дошла до финала.

Стернс

Пейтон в первом раунде одержала разгромную победу над француженкой Лоис Буассон — 6:1, 6:3.

Это был третий матч американки на грунте в этом сезоне.

В начале апреля Стернс выиграла один матч на «пятисотнике» в Чарлстоне — после победы над Эшлин Крюгер уступила Маккартни Кесслер.

Лучшим результатом Стернс в этом году пока остается победа на турнире WTA 250 в Остине, благодаря которой она по-прежнему находится в топ-50.

Также стоит обратить внимание, что в 2026-м Пейтон до сих пор прошла больше одного раунда только на двух турнирах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Соболенко спокойно обыграет американку. На победу Стернс можно поставить за 14.25.

Прогноз: в прошлом году Арина обыграла Пейтон в четвертом раунде мадридского «тысячника» со счетом 6:2, 6:4. Но при этом в 2024-м у нее был тяжелейший матч против американки на харде в Индиан-Уэллс — 6:7, 6:2, 7:6.

Вполне вероятно, что Стернс снова возьмет хотя бы пять-шесть геймов. Арина давно не играла на грунте, поэтому не факт, что она сходу покажет свой лучший теннис.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 17,5 за 2.01.