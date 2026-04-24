У Андреевой тоже будут проблемы в матче с Галфи?

прогноз на матч турнира в Мадриде, ставка за 1.93

Россиянка Мирра Андреева сыграет против венгерке Далмы Галфи в третьем круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 25 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Андреева — Галфи с коэффициентом для ставки за 1.93.

Андреева

Мирра пропускала первый раунд, а во втором выиграла у Панны Удварди.

Как и ожидалось, российской теннисистке хватило двух сетов для победы над венгеркой — 7:5, 6:2.

Андреева выиграла восемь из девяти последних матчей.

В начале апреля Андреева стала чемпионкой турнира ATP 500 в австрийском Линце. В решающем матче она одержала волевую победу над Анастасией Потаповой.

На прошлой неделе Мирра дошла до полуфинала на турнире в Штутгарте.

На немецком «пятисотнике» она обыграла Алену Остапенко, Алисию Паркс и Игу Свентек (3:6, 6:4, 6:3), после чего уступила Елене Рыбакиной (5:7, 1:6) — это ее первое поражение от соперницы из топ-2 с января 2025-го.

В этом сезоне Андреева провела уже 29 матчей. На этом отрезке у нее 22 победы и семь поражений.

В 2024-м и 2025-м Мирра дошла до четвертьфинала на «тысячнике» в Мадриде.

Галфи

Далма впервые в сезоне выиграла два подряд матча на уровне основного тура.

В первом раунде венгерская теннисистка одержала победу над австралийкой Айлой Томлянович — 7:6, 6:4.

Но главным сюрпризом стала ее уверенная победа над Анной Калинской — 6:3, 6:3.

С учетом квалификации Галфи провела в столице Испании уже четыре матча. В решающем отборочном раунде она обыграла чешку Дарью Видманову.

До этой недели лучшим результатом Галфи в 2026-м был выход в четвертьфинал турнира WTA 125 в португальском Оэйраше.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Андреевой не будет проблем в предстоящем матче. На победу Галфи можно поставить за 7.40.

Прогноз: Мирра, вероятно, спокойно обыграет еще одну теннисистку из Венгрии. В отличие от Калинской, она играет на грунте так же уверенно, как и на харде. Рискнем предположить, что россиянка одержит разгромную победу.

Рекомендуемая ставка: победа Андреевой с форой по геймам (-6,5) за 1.93.