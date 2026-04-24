Россиянин Даниил Медведев сыграет против венгра Фабиана Марожана во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 25 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Медведев — Марожан с коэффициентом для ставки за 2.04.
Медведев
Даниил провел пока лишь один матч на грунте этой весной.
В начале апреля российский теннисист потерпел сокрушительное поражение от Маттео Берреттини на «Мастерсе» в Монте-Карло.
Медведев проиграл итальянцу со счетом 0:6, 0:6.
После этого у него была возможность поехать на турнир в Барселоне, но в итоге он решил сосредоточиться на подготовке к «тысячника» в Мадриде и Риме.
Вот с какими мыслями Медведев приехал в столицу Испании: «0:6, 0:6 в Монте-Карло — это ни в коем случае не проблема. Мы в том числе поэтому решили не заявляться ни на какой турнир между, Барселону или Мюнхен, хотя обсуждали это с командой сразу после того поражения. Если тут же едешь играть куда-то дальше, большой риск, что это будет сидеть в голове, слишком свежо, будет к себе много вопросов: как и что? А если еще и там быстро проиграешь...
Совсем ломается подготовка к Мадриду. Выбрали физическую подготовку получше, на грунте поработать, поскользить. Если честно, сейчас уже совсем не думаю про тот матч».
После 2019 года Медведев ни разу не проигрывал в Мадриде раньше четвертого круга.
Марожан
Фабиан в первом раунде одержал победу над американцем Итаном Куинном — 7:6, 7:6.
В отличие от Медведева, венгерский теннисист проводит уже четвертый турнир на грунте этой весной.
В начале апреля Марожан дошел до полуфинала на турнире ATP 250 в Бухаресте.
На «Мастерсе» в Монте-Карло Марожан в первом круге обыграл Дамира Джумхура, а во втором уступил Хуберту Хуркачу.
На «пятисотнике» в Мюнхене Фабиан одержал победу над Стефаносом Циципасом, после чего уступил Денису Шаповалову.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.52, победу Марожана букмекеры предлагают за 2.52.
Прогноз: несмотря на конфуз, случившийся в Монте-Карло, считаем, что на этот раз Медведев сумеет правильно настроиться.
Кстати, ранее Даниил ни разу не проигрывал Марожану. Россиянин ведет 3-0 в противостоянии с венгром.
Рекомендуемая ставка: победа Медведева + тотал геймов больше 19,5 за 2.04.