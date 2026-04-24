Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против грека Стефаноса Циципаса во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 25 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Бублик — Циципас с коэффициентом для ставки за 2.45.

Бублик

Саша на прошлой неделе откровенно разочаровал своим выступлением на турнире в Мюнхене.

Вопреки ожиданиям, Бублик проиграл в первом круге 166-й ракетке мира Алексу Молчану (4:6, 2:6).

На «Мастерсе» в Монте-Карло представитель Казахстана дошел до четвертьфинала, где проиграл Карлосу Алькарасу со счетом 3:6, 0:6. Зато в остальных матчах он одержал уверенные победы над Гаэлем Монфисом и Иржи Легечкой.

В текущем сезоне Бублик провел 23 матча. Сейчас у него 15 побед и восемь поражений.

Ранее в этом году он проиграл в стартовом матче только на двух турнирах — в Мюнхене и Майами.

В 2024-м и 2025-м Бублик дошел до четвертого круга на «Мастерсе» в Мадриде.

Циципас

У Стефаноса в первом раунде была тяжелейшая встреча с Патриком Кипсоном.

Грек одержал волевую победу над американским теннисистом — 3:6, 7:6, 7:6.

Циципас прервал серию из трех поражений.

В конце февраля Циципас разгромно проиграл Артуру Фису (0:6, 1:6) в третьем раунде «Мастерса» в Майами. После этого он не выиграл ни одного матча в Монте-Карло и Мюнхене, уступив Франсиско Серундоло и Фабиану Марожану.

Ранее в этом сезоне он смог выиграть больше одного матча только на двух турнирах — в Дохе и Майами.

Эту неделю Стефанос проводит в статусе 80-й ракетки мира.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бублика в этом матче можно поставить за 1.58, победу Циципаса букмекеры предлагают за 2.38.

Прогноз: глядя на то, как Циципас мучился в матче с Кипсоном, у которого никогда не было каких-то серьезных достижений на грунте, закрадывается мысль, что он, скорее всего, проиграет Бублику. Правда, многое будет зависеть и от настроя соперника.

Рекомендуемая ставка: победа Бублика в двух сетах за 2.45.