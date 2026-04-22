Полька Ига Свентек сыграет против украинки Дарьи Снигур во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 23 апреля, начало — в 14:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Свентек — Снигур с коэффициентом для ставки за 2.11.

Свентек

Ига продолжает сохранять статус главного разочарования женского сезона.

В этом году польская теннисистка до сих пор ни разу не проходила дальше четвертьфинала.

На прошлой неделе Свентек не смогла преодолеть эту стадию в Штутгарте.

На немецком «пятисотнике» Свентек после победы над немкой Лаурой Зигемунд проиграла Мирре Андреевой (6:3, 4:6, 3:6).

Перед этим Ига проиграла соотечественнице Магде Линетт в стартовом матче на «тысячнике» в Майами.

В текущем сезоне Свентек провела 20 матчей. На этом отрезке у нее 13 побед и семь поражений.

Снигур

Дарья в первом раунде одержала победу над представительницей Австралии Дарьей Касаткиной — 6:3, 3:6, 7:6 (15:13).

С учетом квалификации украинка провела в столице Испании уже три матча.

В решающем отборочном раунде Снигур выиграла у бельгийки Ханне Вандевинкель — 7:6, 6:4.

В этом сезоне Снигур провела уже 34 матча. На этом отрезке у нее 28 побед и шесть поражений.

На уровне основного тура лучшим результатом 24-летней украинки в этом году пока остается выход в полуфинал турнира WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Свентек обыграет украинку с разгромным счетом. На победу Снигур можно поставить за 11.75.

Прогноз: несмотря на все проблемы, вряд ли Ига позволит сопернице создать серьезную интригу. В данном случае теннисистки находятся на разном уровне.

Рекомендуемая ставка: победа Свентек с форой по геймам (-7,5) за 2.11.