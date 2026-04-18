прогноз на финал турнира в Штутгарте, ставка за 2.11

Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против чешки Каролины Муховой в финале турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 19 апреля, начало — в 14:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Рыбакина — Мухова с коэффициентом для ставки за 2.11.

Рыбакина

Елена второй раз в карьере вышла в финал «пятисотника» в Штутгарте.

В прошлом году она не играла в Штутгарте, тогда как в 2024-м стала чемпионкой местного турнира.

В первом матче текущего турнира действующая чемпионка Australian Open одержала победу над россиянкой Дианой Шнайдер — 6:3, 6:4.

В четвертьфинале у Рыбакиной был тяжелейший матч против Лейлы Фернандес — 6:7, 6:4, 7:6. Во втором сете соперница вела 4:2, а в решающем Елена отыграла два матчбола.

В полуфинале Рыбакина выиграла у россиянки Мирры Андреевой — 7:5, 6:1.

До этой недели Рыбакина ни разу в текущем сезоне не играла на грунте. В прошлом месяце она дошла до финала на «тысячнике» в Индиан-Уэллс и до полуфинала в Майами. На обоих турнирах она проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко.

В этом году Рыбакина провела уже 29 матчей. На этом отрезке у нее 24 победы и пять поражений.

Мухова

Каролина восьмой раз в карьере вышла в финал на уровне основного тура.

Чешская теннисистка выиграла только два из семи предыдущих финалов. Ранее в этом году она стала чемпионкой «тысячника» в Дохе.

В первом матче на этой неделе чешская теннисистка одержала победу над белоруской Александрой Соснович — 6:2, 6:4. Во втором раунде она совершила камбэк в матче против бельгийки Элизы Мертенс — 1:6, 6:3, 6:0.

В четвертьфинале Мухова обыграла Кори Гауфф — 6:3, 5:7, 6:3. Чешка прервала серию из шести поражений от американки.

В полуфинале у нее был непростой матч против украинки Элины Свитолиной — 6:4, 2:6, 6:4.

Ранее в этом году Мухову обыгрывали только Арина Соболенко, Кори Гауфф и Ига Свентек.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.43, победу Муховой букмекеры предлагают за 2.81.

Прогноз: ранее Елена выиграла один из трех матчей против Каролины. При этом в начале года она уступила чешке на турнире в Брисбене со счетом 2:6, 6:2, 4:6.

Несмотря на это, считаем, что на этот раз Рыбакина остановит Мухову, которая до этого проиграла все свои финалы на грунте.

Рекомендуемая ставка: победа Рыбакиной в двух сетах за 2.11.