Сможет ли Шелтон остановить 166-ю ракетку мира?

прогноз на матч турнира в Мюнхене, ставка за 2.06

Американец Бен Шелтон сыграет против словака Алекса Молчана в полуфинале турнира ATP 500 в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 18 апреля, начало — в 16:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Молчан — Шелтон с коэффициентом для ставки за 2.06.

Молчан

Алекс вышел в полуфинал на уровне основного тура шестой раз в карьере и впервые с апреля 2023 года.

Эту неделю словацкий теннисист проводит в статусе 166-й ракетки мира.

Молчан пробился в основную сетку мюнхенского «пятисотника» через квалификацию.

В отборе он обыграл испанца Роберто Карбальеса-Баэну и американца Эмилио Наву.

В первом круге Молчан, вопреки ожиданиям, одержал уверенную победу над 11-й ракеткой мира Александром Бубликом — 6:4, 6:2.

Во втором круге его соперником был немец Даниэль Альтмайером — 6:4, 7:6.

В четвертьфинале Молчан остановил канадца Дениса Шаповалова — 6:4, 6:4.

В начале апреля Молчан дошел до четвертьфинала на турнире ATP 250 в Бухаресте. В столице Румынии он обыграл итальянца Маттео Арнальди и канадца Габриэла Диалло.

Шелтон

Бен второй год подряд вышел в полуфинал турнира в Мюнхене.

В 2025-м американец остановился в шаге от титула, проиграв в финале Саше Звереву.

В первом раунде текущего турнира Шелтон одержал победу над Эмилио Навой — 7:6, 3:6, 6:3.

Во втором круге его соперником был бельгиец Александр Блокс — 6:4, 7:6.

В четвертьфинале Шелтон выиграл у бразильца Жоао Фонсеки — 6:3, 3:6, 6:3.

Шелтон выиграл три подряд матча впервые с середины февраля, когда он стал чемпионом «пятисотника» в Далласе.

В прошлом месяце Бен слабо выступил на «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Майами, выиграв в общей сложности лишь один матч. На грунтовом турнире в Хьюстоне шестая ракетка мира проиграл в четвертьфинале аргентинцу Тьяго Тиранте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Молчана в этом матче можно поставить за 2.74, победу Шелтона букмекеры предлагают 1.45.

Прогноз: словак явно поймал кураж, и этот момент, похоже, не стоит игнорировать. Вероятно, в предстоящем матче он тоже как минимум создаст интригу. Шелтону придется очень постараться, чтобы снова попасть в финал.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.06.