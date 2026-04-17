Американец Бен Шелтон сыграет против словака Алекса Молчана в полуфинале турнира ATP 500 в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 18 апреля, начало — в 16:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Молчан — Шелтон с коэффициентом для ставки за 2.06.
Молчан
Алекс вышел в полуфинал на уровне основного тура шестой раз в карьере и впервые с апреля 2023 года.
Эту неделю словацкий теннисист проводит в статусе 166-й ракетки мира.
Молчан пробился в основную сетку мюнхенского «пятисотника» через квалификацию.
В отборе он обыграл испанца Роберто Карбальеса-Баэну и американца Эмилио Наву.
В первом круге Молчан, вопреки ожиданиям, одержал уверенную победу над 11-й ракеткой мира Александром Бубликом — 6:4, 6:2.
Во втором круге его соперником был немец Даниэль Альтмайером — 6:4, 7:6.
В четвертьфинале Молчан остановил канадца Дениса Шаповалова — 6:4, 6:4.
В начале апреля Молчан дошел до четвертьфинала на турнире ATP 250 в Бухаресте. В столице Румынии он обыграл итальянца Маттео Арнальди и канадца Габриэла Диалло.
Шелтон
Бен второй год подряд вышел в полуфинал турнира в Мюнхене.
В 2025-м американец остановился в шаге от титула, проиграв в финале Саше Звереву.
В первом раунде текущего турнира Шелтон одержал победу над Эмилио Навой — 7:6, 3:6, 6:3.
Во втором круге его соперником был бельгиец Александр Блокс — 6:4, 7:6.
В четвертьфинале Шелтон выиграл у бразильца Жоао Фонсеки — 6:3, 3:6, 6:3.
Шелтон выиграл три подряд матча впервые с середины февраля, когда он стал чемпионом «пятисотника» в Далласе.
В прошлом месяце Бен слабо выступил на «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Майами, выиграв в общей сложности лишь один матч. На грунтовом турнире в Хьюстоне шестая ракетка мира проиграл в четвертьфинале аргентинцу Тьяго Тиранте.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Молчана в этом матче можно поставить за 2.74, победу Шелтона букмекеры предлагают 1.45.
Прогноз: словак явно поймал кураж, и этот момент, похоже, не стоит игнорировать. Вероятно, в предстоящем матче он тоже как минимум создаст интригу. Шелтону придется очень постараться, чтобы снова попасть в финал.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.06.