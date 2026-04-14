Полька Ига Свентек сыграет против немки Лауры Зигемунд во втором круге турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 15 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Cвентек — Зигемунд с коэффициентом для ставки за 4.50.

Cвентек

Результаты Иги стали одним из главных разочарований первых месяцев текущего сезона.

Достаточно сказать, что в этом году польская теннисистка пока ни разу не проходила дальше четвертьфинала.

Свентек добралась до этой стадии на Australian Open, в Дохе и Индиан-Уэллс.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

На «тысячнике» в Майами экс-первая ракетка мира проиграла в стартовом матче соотечественнице Магде Линетт.

Единственный плюс в этом всём заключается в том, что у Иги было достаточно времени для подготовки к грунтовой серии турниров.

В начале апреля стало известно, что теперь Свентек будет тренироваться под руководством Франсиско Ройга, который в течение 18 лет входил в команду Рафаэля Надаля.

Зигемунд

Лаура начала турнир с волевой победы над болгарской теннисисткой Викторией Томовой — 4:6, 7:6, 6:1.

Немка прошла первый раунд на третьем турнире подряд.

Перед этим она выиграла по одному матчу на «тысячниках» в Индиан-Уэллс и Майами.

При этом у Зигемунд пока отрицательный баланс в текущем сезоне.

В этом году 38-летняя теннисистка до сих пор провела лишь 10 матчей. На этом отрезке у нее четыре победы и шесть поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Свентек не будет проблем в предстоящем матче. На победу Зигемунд можно поставить за 13.00.

Прогноз: несколько лет назад Ига обыграла Лауру на турнире в Варшаве со счетом 6:0, 6:1. Вероятно, приблизительно по такому же сценарию пройдет и предстоящий матч. Свентек максимально мотивирована вернуть себе статус главной звезды грунтовых турниров.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.50 на матч Cвентек — Зигемунд принесёт чистый выигрыш 3500₽, общая выплата — 4500₽

Рекомендуемая ставка: победа Свентек с форой по геймам (-9,0) за 4.50.