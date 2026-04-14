Россиянка Диана Шнайдер сыграет против немки Тамары Корпач в первом круге турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 14 апреля, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Корпач — Шнайдер с коэффициентом для ставки за 2.16.

Корпач

Тамара попала сразу в основную сетку только благодаря организаторам турнира, которые предоставили ей wild card.

Эту неделю она начала в статусе 102-й ракетки мира.

Немецкая теннисистка третий раз в сезоне получила возможность сыграть на турнире WTA.

В начале февраля Корпач дошла до финала в Остраве. В решающем матче она проиграла британке Кэти Бултер.

С тех пор лучшим результатом Корпач пока остается выход во второй круг в Линце. На австрийском «пятисотнике» Тамара прошла квалификацию и обыграла в первом круге румынку Жаклин Кристиан, после чего уступила Анастасии Потаповой со счетом 2:6, 1:6.

Шнайдер

Диана свои первые матчи на грунте провела в начале апреля на турнире в Чарлстоне.

Российская теннисистка дошла до четвертьфинала на американском «пятисотнике»: прежде чем уступить Джессике Пегуле, она обыграла Кэти Волынец и Лейлу Фернандес.

Ранее в этом году Шнайдер не выиграла ни одного матча только на двух турнирах. В Дохе 21-летняя теннисистка сразу проиграла Алисии Паркс, а в Индиан-Уэллс — Соране Кырсте.

Всего в текущем сезоне Шнайдер провела 18 матчей. На этом отрезке у нее 10 побед и восемь поражений.

Лучшим результатом Дианы в 2026-м пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Аделаиде в начале января.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Корпач в этом матче можно поставить за 4.80, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 1.18.

Прогноз: Диана, скорее всего, выиграет, но вряд ли с разгромным счетом. Немка периодически тоже демонстрирует неплохой уровень, несмотря на то, что сейчас она находится за пределами топ-100.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.16 на матч Корпач — Шнайдер принесёт чистый выигрыш 1160₽, общая выплата — 2160₽

