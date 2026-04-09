прогноз на матч турнира в Линце, ставка за 1.92

Россиянка Мирра Андреева сыграет против румынки Сораны Кырсти в четвертьфинале турнира WTA 500 в Линце (Австрия). Матч пройдет 10 апреля, начало — в 14:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Андреева — Кырстя с коэффициентом для ставки за 1.92.

Андреева

Мирра пропускала первый раунд, а во втором спокойно обыграла Слоан Стивенс.

Россиянке, как и ожидалось, хватило двух сетов для победы над бывшей третьей ракеткой мира — 6:4, 6:2.

Несмотря на счет, Андреева призналась, что было нелегко: «Это был непростой матч. После счета 5:1 в первом сете я почувствовала, что немного потеряла ритм. Поэтому очень рада, что смогла сохранить спокойствие, играть в свой теннис и довести матч до победы».

Андреева четвертый раз в сезоне вышла в четвертьфинал.

Лучшим результатом 18-летней теннисистки в этом году пока остается победа на «пятисотнике» в Аделаиде.

В марте Андреева не смогла защитить сразу два крупных титула — сначала на «тысячнике» в Дубае, а потом в Индиан-Уэллс. На первом она уступила в четвертьфинале Аманде Анисимовой, а на втором сенсационно проиграла в третьем круге Катерине Синяковой.

В Майами она проиграла в 1/8 финала Виктории Мбоко, при этом отдав решающий сет со счетом 0:6.

Кырстя

В отличие от Мирры, которая попала в число первых четырех сеяных, Соране для выхода в четвертьфинал надо было выиграть два матча.

В первом Кырстя одержала победу над австрийкой Синьей Краус — 6:3, 6:3.

Во втором раунде ее соперницей была Дальми Гальфи, которая не смогла завершить матч. Венгерская теннисистка снялась в первом сете при счете 5:0 в пользу румынки.

Кырстя прошла не менее двух раундов на пятом турнире подряд и шестой раз в сезоне.

На этом отрезке лучшим результатом 36-летней теннисистки пока остается победа на домашнем турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.

В марте Кырстя выиграла два матча на «тысячнике» в Индиан-Уэллс и дошла до 1/8 финала на турнире в Майами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.41, победу Кырсти букмекеры предлагают за 2.89.

Прогноз: Сорана, как известно, проводит последний сезон в карьере. И есть ощущение, что она решила хорошенько пошуметь напоследок. В предстоящем матче у Мирры, вероятно, будет гораздо больше проблем, чем в игре против Стивенс.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.92.