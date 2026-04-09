Немец Александр Зверев сыграет против бразильца Жоао Фонсеки в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Фонсека — Зверев с коэффициентом для ставки за 1.97.

Фонсека

Жоао впервые в карьере вышел в 1/4 финала на уровне ATP 1000.

Кроме того, Фонсека — самый молодой четвертьфиналист «Мастерса» в Монте-Карло с 2005 года.

В третьем раунде текущего турнира бразилец одержал уверенную победу над Маттео Берреттини (6:3, 6:2), который перед этим разгромил Даниила Медведева со счетом 6:0, 6:0.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Во втором круге Фонсека выиграл у Артура Риндеркнеша. Матч против француза получился непростым, но при этом 19-летний латиноамериканец весьма убедительно провел решающий сет — 7:5, 4:6, 6:3.

В первом круге Фонсека легко выиграл у канадца Габриэля Диалло — 6:2, 6:3.

В этом году Жоао провел пока лишь 13 матчей. Сейчас у него восемь побед и пять поражений.

Зверев

Саша вышел в четвертьфинал на семи из восьми последних «Мастерсов».

В Монте-Карло его лучшим результатом пока остается выход в полуфинал в 2018-м и 2022 году.

Зверев пропускал первый круг, а во втором у него был тяжелейший матч против Кристиана Гарина.

Немецкий теннисист одержал волевую победу над чилийцем — 4:6, 6:4, 7:5. В решающем сете Гарин вел 4:0, но в итоге Зверев совершил камбэк. Латиноамериканец не смог подать на матч при счете 5:3.

Зато в третьем раунде Зверев уверенно обыграл бельгийца Зизу Бергса — 6:2, 7:5.

В марте Зверев дошел до полуфинала на «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Майами. На обоих турнирах он проиграл Яннику Синнеру.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фонсеку в этом матче можно поставить за 2.42, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.56.

Прогноз: в марте Жоао проиграл Яннику Синнеру и Карлосу Алькарасу на североамериканском харде, но важно уточнить, что он очень достойно провел матчи против лучших теннисистов мира. Совсем не удивимся, если Фонсека создаст проблемы и третьей ракетки мира.

1.97 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.97.