Сможет ли Рублев пройти второй раунд в Монте-Карло?

Россиянин Андрей Рублев сыграет против бельгийца Зизу Бергса во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 12:00. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Рублев — Бергс с коэффициентом для ставки за 2.08.

Рублев

Андрей в первом раунде одержал победу над Нуну Боржешем.

Как и ожидалось, матч получился непростым, российскому теннисисту пришлось провести на корте три сета — 6:4, 1:6, 6:1.

Но здесь важно уточнить, что главной причиной столь нервного старта стали проблемы со спиной, из-за которых Рублеву в конце первого сета даже пришлось взять медицинский перерыв.

«Не мог пошевелиться, ни согнуться, ни руки поднять. Как робот был. Вот это все, что знаю.

Потом просто вызвал физио, выпил лошадиную дозу обезболивающих и через боль начал что-то делать.

Спустя время, видимо, обезболивающее подействовало, чуть отпустило», — рассказал Рублев после матча с португальцем.

В общем, сложно сказать, удастся ли ему как следует подготовиться к ближайшему матчу.

Рублев впервые в этом сезоне выиграл матч на турнире ATP 1000. В прошлом месяце он проиграл на старте «Мастерсов» в Индиан-Уэллс и Майами.

Бергс

Зизу в первом круге спокойно обыграл француза Адриана Маннарино — 6:4, 6:3.

Бельгийский теннисист впервые в карьере выиграл матч на уровне основной сетки турнира на Лазурном берегу.

В текущем сезоне Бергс еще ни разу не проходил дальше второго раунда на турнирах ATP.

Всего в этом году Бергс провел пока лишь 14 матчей. На этом отрезке у него семь побед и такое же количество поражений.

В 2026-м больше одного матча Зизу до сих пор выигрывал только на командном турнире United Cup.

В прошлом сезоне у Бергса был отрицательный баланс на грунте — две победы и пять поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.42, победу Бергса букмекеры предлагают за 2.85.

Прогноз: в этом матче многое будет зависеть от состояния Рублева. Если он успеет восстановиться, то, скорее всего, обыграет бельгийца. Вероятно, на этот раз он постарается не доводить дело до третьего сета.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч Рублев — Бергс позволит вывести на карту выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Рекомендуемая ставка: победа Рублева в двух сетах за 2.08.