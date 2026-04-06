прогноз на матч турнира в Монте-Карло, ставка за 2.00

Итальянец Янник Синнер сыграет против француза Юго Эмбера в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 13:30. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Эмбер — Синнер с коэффициентом для ставки за 2.00.

Эмбер

Юго в первом раунде одержал уверенную победу над Мойзе Куаме — 6:3, 7:5.

Но здесь все-таки надо уточнить, что Эмбер легко воспользовался неопытностью соперника, которому всего лишь 17 лет.

Это был первый официальный матч Юго на грунте в этом году.

Лучшим результатом Эмбера в текущем сезоне пока остается выход в финал турнира в Аделаиде.

В середине февраля Эмбер добрался до полуфинала в Роттердаме. На этом «пятисотнике» он одержал победу над Даниилом Медведевым.

Интересно, что Юго всего лишь второй раз в карьере прошел первый раунд в Монте-Карло. Его лучшим результатом на Лазурном берегу пока остается выход в четвертьфинал в 2024 году.

Синнер

Янник входит в число первых восьми сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

Многие думали, что итальянец не будет играть в Монте-Карло после успешного, но все-таки изнурительного марта.

Но

Синнер

решил иначе, и это четко указывает на то, что он намерен, как можно скорее подвинуть Карлоса Алькараса с первой строчки рейтинга.

В прошлом месяце Синнер сначала выиграл «Мастерс» в Индиан-Уэллс, а потом стал чемпионом «тысячника» в Майами.

Ну и самое удивительное: победная серия Синнера на «Мастерсах» составляет 17 матчей. Началась она еще в конце прошлого года в Париже. На этом отрезке Янник не проиграл ни одного сета.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, предстоящий матч будет для Синнера всего лишь разминкой. На победу Эмбера можно поставить за 14.25.

Прогноз: безусловно, сложно представить, что Янник не обыграет француза, но при этом надо не забывать, что это будет его первый матч на грунте за долгое время. У Эмбера, вероятно, будет шанс избежать поражения с разгромным счетом.

2.00 Победа Синнера + тотал геймов больше 18,5

Рекомендуемая ставка: победа Синнера + тотал геймов больше 18,5 за 2.00.