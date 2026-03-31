Швейцарка Белинда Бенчич сыграет против украинки Даяны Ястремской во втором круге турнира WTA 500 в Чарлстоне (США). Матч пройдет 1 апреля, начало — в 01:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Ястремская — Бенчич с коэффициентом для ставки за 2.08.
Ястремская
Даяна в первом раунде уверенно обыграла Анастасию Захарову.
Украинке хватило двух сетов для победы над российской теннисисткой — 7:5, 6:2.
У Ястремской пока отрицательный баланс в этом году — семь побед и девять поражений.
Лучшим результатом Ястремской в текущем сезоне пока остается выход в третий круг «пятисотника» в Брисбене.
С тех пор Даяна еще ни разу не проходила дальше второго раунда.
На недавнем «тысячнике» в Майами Ястремская уступила на этой стадии Алене Остапенко, а в Индиан-Уэллс — Александре Эале.
Бенчич
Белинда попала в число сеяных и стартует сразу со второго раунда.
Швейцарская теннисистка по итогам предыдущих трех месяцев оказалась рядом с топ-10.
Эту неделю Бенчич проводит в статусе 12-й ракетки мира.
На прошлой неделе Бенчич дошла до четвертьфинала на престижном турнире в Майами. Прежде чем проиграть Кори Гауфф, она одержала уверенные победы над Зейнеп Сонмез, Дианой Шнайдер и Амандой Анисимовой.
На «тысячнике» в Индиан-Уэллс Бенчич проиграла в четвертом круге американке Джессике Пегуле.
В этом году Белинда провела 16 матчей. На этом отрезке у нее 12 побед и четыре поражения.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Ястремскую в этом матче можно поставить за 3.84, победу Бенчич букмекеры предлагают за 1.26.
Прогноз: скорее всего, швейцарская теннисистка одержит уверенную победу над импульсивной украинкой. Ястремская в последнее время слабо играет против соперниц из топ-20.
Рекомендуемая ставка: победа Бенчич + тотал геймов меньше 20,5 за 2.08.