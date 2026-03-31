Бенчич совершит камбэк в матче с Ястремской?

прогноз на матч турнира в Чарлстоне, ставка за 2.08

Швейцарка Белинда Бенчич сыграет против украинки Даяны Ястремской во втором круге турнира WTA 500 в Чарлстоне (США). Матч пройдет 1 апреля, начало — в 01:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Ястремская — Бенчич с коэффициентом для ставки за 2.08.

Ястремская

Даяна в первом раунде уверенно обыграла Анастасию Захарову.

Украинке хватило двух сетов для победы над российской теннисисткой — 7:5, 6:2.

У Ястремской пока отрицательный баланс в этом году — семь побед и девять поражений.

Лучшим результатом Ястремской в текущем сезоне пока остается выход в третий круг «пятисотника» в Брисбене.

С тех пор Даяна еще ни разу не проходила дальше второго раунда.

На недавнем «тысячнике» в Майами Ястремская уступила на этой стадии Алене Остапенко, а в Индиан-Уэллс — Александре Эале.

Бенчич

Белинда попала в число сеяных и стартует сразу со второго раунда.

Швейцарская теннисистка по итогам предыдущих трех месяцев оказалась рядом с топ-10.

Эту неделю Бенчич проводит в статусе 12-й ракетки мира.

На прошлой неделе Бенчич дошла до четвертьфинала на престижном турнире в Майами. Прежде чем проиграть Кори Гауфф, она одержала уверенные победы над Зейнеп Сонмез, Дианой Шнайдер и Амандой Анисимовой.

На «тысячнике» в Индиан-Уэллс Бенчич проиграла в четвертом круге американке Джессике Пегуле.

В этом году Белинда провела 16 матчей. На этом отрезке у нее 12 побед и четыре поражения.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Ястремскую в этом матче можно поставить за 3.84, победу Бенчич букмекеры предлагают за 1.26.

Прогноз: скорее всего, швейцарская теннисистка одержит уверенную победу над импульсивной украинкой. Ястремская в последнее время слабо играет против соперниц из топ-20.

2.08 Победа Бенчич + тотал геймов меньше 20,5

Рекомендуемая ставка: победа Бенчич + тотал геймов меньше 20,5 за 2.08.