Итальянец Янник Синнер сыграет против чеха Иржи Легечки в финале «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 29 марта, начало — в 20:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Легечка — Синнер с коэффициентом для ставки за 2.31.

Иржи впервые в карьере вышел в финал турнира ATP 1000.

В целом это уже седьмой финал для чешского теннисиста. При этом он выиграл только два из шести предыдущих решающих матчей, в которых участвовал.

На текущем турнире Легечка пропускал первый круг, а во втором выиграл у 17-летнего француза Мойзе Куаме — 6:2, 7:5.

В третьем раунде он остановил Итана Куинна (6:3, 7:6), который перед этим обыграл Хуберта Хуркача и Каспера Рууда.

В 1/8 финала у Легечки был непростой матч против Тейлора Фрица — 6:4, 6:7, 6:2.

В четвертьфинале Иржи остановил 151-ю ракетку мира испанца Мартина Ландалусе (7:6, 7:5), для которого с учетом квалификации это был уже шестой матч на турнире.

В полуфинале, вопреки ожиданиям, Легечка разгромил француза Артура Фиса — 6:2, 6:2.

До «Мастерса» в Майами лучшим результатом 24-летнего чеха в этом сезоне был выход в четвертьфинал «пятисотников» в Дохе и Дубае.

Янник четвертый раз в карьере добрался до финала на «Мастерсе» в Майами.

Итальянец выигрывал этот турнир в 2024 году. В 2021-м и 2023-м он уступил в решающем матче.

Синнер тоже пропускал первый раунд, а во втором одержал победу над боснийцем Дамиром Джумхуром — 6:3, 6:3.

В третьем круге он разгромил француза Корантена Муте (6:1, 6:4), а в 1/8 финала обыграл американца Алекса Микельсена (7:5, 7:6).

В четвертьфинале его соперником был американец Фрэнсис Тиафо — 6:2, 6:2.

В полуфинале Синнер одержал победу над немцем Александром Зверевым — 6:3, 7:6.

Победная серия Синнера на уровне ATP 1000 теперь составляет 16 матчей. На этом отрезке он не отдал ни одного сета.

В середине марта Янник стал чемпионом «Мастерса» в Индиан-Уэллс. На калифорнийском «тысячнике» он обыграл Далибора Сврчину, Дениса Шаповалова, Жоао Фонсеку, Лернера Тьена, Сашу Зверева и Даниила Медведева.

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Синнер продлит победную серию и станет обладателем трофея.

Прогноз: к сожалению, здесь сложно найти интригу. Янник ведет 4-0 в противостоянии с Иржи.

В прошлом году итальянец разгромил чеха на Ролан Гаррос со счетом 6:0, 6:1, 6:2.

На этом турнире Легечка до сих пор не отдал ни гейма на своей подаче. Более того, он стал первым теннисистом с 2018 года, который дошел до финала «Мастерса», ни разу не отдав подачу по ходу турнира.

Легечка здорово провел предыдущие матчи, но в контексте встречи с Синнером это не имеет никакого значения.

Скорее всего, Янник легко заберет предстоящий финал и очередной титул.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера + тотал геймов меньше 19,5 за 2.31.