Американка Кори Гауфф сыграет против чешки Каролины Муховой в полуфинале турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 26 марта, начало — в 22:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Гауфф — Мухова с коэффициентом для ставки за 2.02.

Гауфф

Кори впервые в карьере вышла в полуфинал на турнире в Майами.

На текущем турнире американка провела уже четыре трехсетовых матча.

Во втором раунде она совершила камбэк в игре против итальянки Элизабетты Коччаретто — 3:6, 6:4, 6:3.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В третьем раунде Гауфф слабо начала матч против Алисии Паркс, но в итоге одержала волевую победу — 3:6, 6:0, 6:1.

В 1/8 финала двукратной чемпионке турниров «Большого Шлема» пришлось провести три сета против румынки Сораны Кырсти — 6:4, 3:6, 6:2.

В четвертьфинале Гауфф остановила швейцарку Белинду Бенчич — 6:3, 1:6, 6:3.

Прогнозы на теннис

Перед началом турнира Коко беспокоила травма руки, несмотря на это, она все равно решила выступить в Майами. На «тысячнике» в Индиан-Уэллс она не смогла завершить матч третьего круга против филиппинки Александры Эалы.

По всей видимости, проблема оказалась не такой серьезной, как изначально предполагалось.

Мухова

Каролина тоже впервые добралась в Майами до полуфинала.

Чешская теннисистка пропускала первый круг, а во втором ее соперницей была Камила Осорио. Здесь она слабо провела первый сет, но в итоге совершила камбэк — 4:6, 6:2, 7:5.

В третьем раунде Мухова выиграла у британки Кэти Бултер — 6:3, 7:5.

Самым пока что простым получился матч против филиппинки Александры Эалы в 1/8 финала — 6:0, 6:2.

В четвертьфинале Мухова одержала победу над представительницей Канады Викторией Мбоко — 7:5, 7:6.

В середине февраля Мухова стала чемпионкой «тысячника» В Дохе. На турнире в Индиан-Уэллс она проиграла в четвертом круге польке Иге Свентек со счетом 2:6, 0:6.

В этом году Каролина провела 21 матч. На этом отрезке у нее 18 побед и три поражения.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у теннисисток равные шансы на победу в предстоящем матче. И на Гауфф, и на Мухову можно поставить за 1.91.

Прогноз: интересный факт — Кори ведет 5-0 в противостоянии с Каролиной. Их предыдущая встреча состоялась в начале года на Australian Open, когда американка обыграла чешку со счетом 6:1, 3:6, 6:3. Когда Гауфф на кураже, ее действительно сложно остановить, однако сейчас оптимальной будет ставка без учета исхода.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.02.