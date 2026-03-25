Соболенко проиграет в четвертьфинале «тысячника» в Майами?

прогноз на матч турнира в Майами, ставка за 2.16

Белоруска Арина Соболенко сыграет против американки Хейли Баптист в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 26 марта, начало — в 02:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Соболенко — Баптист с коэффициентом для ставки за 2.16.

Соболенко

Арина вышла в четвертьфинал на восьми последних тысячниках, в которых принимала участие.

На текущем турнире белорусская теннисистка пока не проиграла ни одного сета.

Соболенко пропускала первый раунд, а во втором у нее был довольно напряженный матч против Энн Ли.

Вопреки ожиданиям, американке удалось навязать борьбу первой ракетке мира — 7:6, 6:4.

В третьем круге Соболенко обыграла еще одну представительницу США — Кэти Макнелли. На этот раз соперница упиралась не так сильно — 6:4, 6:2.

В 1/8 финала первая ракетка мира одержала победу над китаянкой Циньвэнь Чжэн — 6:3, 6:4.

Победная серия Соболенко составляет девять матчей.

В середине марта Арина стала чемпионкой «тысячника» в Индиан-Уэллс. Это ее второй титул в сезоне, в начале года белоруска выиграла «пятисотник» в Брисбене.

В этом сезоне Соболенко провела 21 матч, и на этом отрезке у нее 20 побед и одно поражение.

Баптист

Хейли тем временем вышла в крупнейший четвертьфинал в карьере.

Американка не попала в число сеяных, поэтому для выхода в 1/4 финала ей надо было выиграть четыре матча.

В первом она одержала победу над 38-летней немкой Татьяной Марией — 7:5, 6:2.

Во втором раунде Батист выиграла у россиянки Людмилы Самсоновой — 6:3, 7:5.

С таким же счетом завершился и матч против восьмой ракетки мира Элины Свитолиной.

В 1/8 финала Батист остановила представительницу Латвии Алену Остапенко — 6:3, 6:4.

Батист провела в этом сезоне 18 матчей (11 побед и семь поражений). До сих пор ее лучшим результатом в 2026-м был выход в полуфинал «пятисотника» в Абу-Даби.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Соболенко без проблем продлит победную серию. На Батист можно поставить за 8.50.

Прогноз: возможно, американке и удастся создать хотя бы минимальную видимость борьбы, но на большее ей вряд ли стоит рассчитывать.

Рекомендуемая ставка: победа Соболенко + тотал геймов меньше 18,5 за 2.16.