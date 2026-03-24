Француз Юго Эмбер сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в 1/8 финала «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 25 марта, начало — в 02:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Эмбер — Серундоло с коэффициентом для ставки за 1.96.
Эмбер
Юго пропускал первый раунд, а во втором одержал уверенную победу над канадцем Габриэлем Диалло — 6:1, 6:4.
В третьем круге французский теннисист выиграл у представителя Казахстана Александра Шевченко — 6:4, 7:6.
В начале марта Эмбер не выиграл ни одного матча в Индиан-Уэллс. На этом «тысячнике» он сразу проиграл американцу Алексу Микельсену.
Кроме того, Юго неудачно выступил на турнирах в Дохе и Дубае. В столице Катара он не прошел даже первый круг, а на «пятисотнике» в крупнейшем городе ОАЭ проиграл во втором круге Андрею Рублеву.
Но при этом ранее в этом сезоне Эмбер дошел до финала в Аделаиде и до полуфинала в Роттердаме, благодаря чему по-прежнему находится в топ-35.
Серундоло
Франсиско тоже не играл в первом раунде, а во втором одержал уверенную победу над соотечественником Тиаго Тиранте — 6:4, 6:2.
В третьем круге у аргентинец одержал победу над Даниилом Медведевым.
Серундоло обыграл российского теннисиста в невероятно драматичном трехсетовом матче — 6:0, 4:6, 7:5.
Серундоло вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами четвертый раз в карьере и второй год подряд.
Лучшим результатом латиноамериканца на этом турнире пока остается выход в полуфинал в 2022 году. В 2025-м он не смог пройти эту стадию, проиграв болгарину Григору Димитрову.
В текущем сезоне Серундоло провел 18 матчей (13 побед и пять поражений). В середине февраля он стал чемпионом грунтового турнира ATP 250 в Буэнос-Айресе.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у теннисистов приблизительно равные шансы на победу в предстоящем матче — на Эмбера можно поставить за 1.87, а на Серундоло — за 1.93.
Прогноз: оптимальной будет ставка без учета исхода. Скорее всего, француз и аргентинец устроят серьезную битву за место в полуфинале престижного турнира.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.96.