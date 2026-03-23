Россиянин Даниил Медведев сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в третьем круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 23 марта, начало — в 19:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Серундоло — Медведев с коэффициентом для ставки за 2.04.

Франсиско пропускал первый раунд, а во втором одержал уверенную победу над соотечественником Тиаго Тиранте — 6:4, 6:2.

Аргентинский теннисист занимает 20-е место в «живом» рейтинге ATP.

В начале года Серундоло прошел три раунда на Открытом чемпионате Австралии.  

Но его главным успехом в этом сезоне пока остается победа на грунтовом турнире ATP 250 в Буэнос-Айресе.

На «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро Серундоло не прошел второй круг, тогда как в Сантьяго он добрался до полуфинала.

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс латиноамериканец проиграл в третьем круге британцу Джеку Дрейперу.

Даниил тоже не играл в первом раунде, а во втором у него был непростой матч против Рэя Сакамото.

Как и ожидалось, японскому теннисисту удалось создать интригу.  Более того, россиянину даже пришлось отыгрываться — 6:7, 6:3, 6:1.

«Здесь совершенно другие условия, и так было всегда.  Обычно мне кажется, что в Майами корты немного быстрее, но в этом году они медленнее.  Подача может работать, но в розыгрышах мяч шел гораздо медленнее, поэтому я немного терял ритм и допускал ошибки.

Я просто не был готов к тому, как мяч будет вести себя в игре.  В течение матча играл все лучше и лучше.  Наверное, немного его измотал», — сказал Медведев после победы над Сакамото.

Медведев выиграл десять из последних 11 матчей.

В конце февраля Даниил стал чемпионом «пятисотника» в Дубае.  Вскоре после этого он добрался до финала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс, благодаря чему вернулся в топ-10.

Медведев выигрывал «тысячник» в Майами в 2023 году.    В 2024-м он дошел до полуфинала, а в 2025-м проиграл во втором круге испанцу Хауме Муньяру.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 3.84, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.26.

Прогноз: аргентинец в предыдущих сезонах тоже весьма успешно выступал в Майами.  В 2022-м он дошел до полуфинала, а в 2023-м и 2025-м — до четвертьфинала.  Это действительно не самый приятный соперник, поэтому оптимальной будет ставка на количество геймов или сетов.  Скорее всего, Медведеву снова придется как минимум понервничать.

