Россиянин Даниил Медведев сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в третьем круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 23 марта, начало — в 19:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Серундоло — Медведев с коэффициентом для ставки за 2.04.
Серундоло
Франсиско пропускал первый раунд, а во втором одержал уверенную победу над соотечественником Тиаго Тиранте — 6:4, 6:2.
Аргентинский теннисист занимает 20-е место в «живом» рейтинге ATP.
В начале года Серундоло прошел три раунда на Открытом чемпионате Австралии.
Но его главным успехом в этом сезоне пока остается победа на грунтовом турнире ATP 250 в Буэнос-Айресе.
На «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро Серундоло не прошел второй круг, тогда как в Сантьяго он добрался до полуфинала.
На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс латиноамериканец проиграл в третьем круге британцу Джеку Дрейперу.
Медведев
Даниил тоже не играл в первом раунде, а во втором у него был непростой матч против Рэя Сакамото.
Как и ожидалось, японскому теннисисту удалось создать интригу. Более того, россиянину даже пришлось отыгрываться — 6:7, 6:3, 6:1.
«Здесь совершенно другие условия, и так было всегда. Обычно мне кажется, что в Майами корты немного быстрее, но в этом году они медленнее. Подача может работать, но в розыгрышах мяч шел гораздо медленнее, поэтому я немного терял ритм и допускал ошибки.
Я просто не был готов к тому, как мяч будет вести себя в игре. В течение матча играл все лучше и лучше. Наверное, немного его измотал», — сказал Медведев после победы над Сакамото.
Медведев выиграл десять из последних 11 матчей.
В конце февраля Даниил стал чемпионом «пятисотника» в Дубае. Вскоре после этого он добрался до финала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс, благодаря чему вернулся в топ-10.
Медведев выигрывал «тысячник» в Майами в 2023 году. В 2024-м он дошел до полуфинала, а в 2025-м проиграл во втором круге испанцу Хауме Муньяру.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 3.84, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.26.
Прогноз: аргентинец в предыдущих сезонах тоже весьма успешно выступал в Майами. В 2022-м он дошел до полуфинала, а в 2023-м и 2025-м — до четвертьфинала. Это действительно не самый приятный соперник, поэтому оптимальной будет ставка на количество геймов или сетов. Скорее всего, Медведеву снова придется как минимум понервничать.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.04.