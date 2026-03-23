Сможет ли Медведев пройти третий круг в Майами?

прогноз на матч турнира в Майами, ставка за 2.04

Россиянин Даниил Медведев сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в третьем круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 23 марта, начало — в 19:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Серундоло — Медведев с коэффициентом для ставки за 2.04.

Серундоло

Франсиско пропускал первый раунд, а во втором одержал уверенную победу над соотечественником Тиаго Тиранте — 6:4, 6:2.

Аргентинский теннисист занимает 20-е место в «живом» рейтинге ATP.

В начале года Серундоло прошел три раунда на Открытом чемпионате Австралии.

Но его главным успехом в этом сезоне пока остается победа на грунтовом турнире ATP 250 в Буэнос-Айресе.

Прогнозы на теннис

На «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро Серундоло не прошел второй круг, тогда как в Сантьяго он добрался до полуфинала.

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс латиноамериканец проиграл в третьем круге британцу Джеку Дрейперу.

Медведев

Даниил тоже не играл в первом раунде, а во втором у него был непростой матч против Рэя Сакамото.

Как и ожидалось, японскому теннисисту удалось создать интригу. Более того, россиянину даже пришлось отыгрываться — 6:7, 6:3, 6:1.

«Здесь совершенно другие условия, и так было всегда. Обычно мне кажется, что в Майами корты немного быстрее, но в этом году они медленнее. Подача может работать, но в розыгрышах мяч шел гораздо медленнее, поэтому я немного терял ритм и допускал ошибки.

Я просто не был готов к тому, как мяч будет вести себя в игре. В течение матча играл все лучше и лучше. Наверное, немного его измотал», — сказал Медведев после победы над Сакамото.

Медведев выиграл десять из последних 11 матчей.

В конце февраля Даниил стал чемпионом «пятисотника» в Дубае. Вскоре после этого он добрался до финала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс, благодаря чему вернулся в топ-10.

Медведев выигрывал «тысячник» в Майами в 2023 году. В 2024-м он дошел до полуфинала, а в 2025-м проиграл во втором круге испанцу Хауме Муньяру.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 3.84, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.26.

Прогноз: аргентинец в предыдущих сезонах тоже весьма успешно выступал в Майами. В 2022-м он дошел до полуфинала, а в 2023-м и 2025-м — до четвертьфинала. Это действительно не самый приятный соперник, поэтому оптимальной будет ставка на количество геймов или сетов. Скорее всего, Медведеву снова придется как минимум понервничать.

2.04 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.04 на матч Серундоло — Медведев принесёт прибыль 1040₽, общая выплата — 2040₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.04.