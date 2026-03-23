прогноз на матч турнира в Майами, ставка за 2.11

Белоруска Арина Соболенко сыграет против китаянки Циньвэнь Чжэн в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 23 марта, начало — в 22:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Соболенко — Чжэн с коэффициентом для ставки за 2.11.

Соболенко

Арина пропускала первый раунд, а во втором у нее был довольно напряженный матч против Энн Ли.

Американке, как ни странно, удалось навязать борьбу первой ракетке мира — 7:6, 6:4.

В третьем круге Соболенко обыграла еще одну представительницу США — Кэти Макнелли. На этот раз было полегче — 6:4, 6:2.

Победная серия Соболенко составляет восемь матчей.

Прогнозы на теннис

В середине марта Арина стала чемпионкой «тысячника» в Индиан-Уэллс. Это ее второй титул в сезоне, в начале года белоруска выиграла «пятисотник» в Брисбене.

В этом сезоне Соболенко провела 20 матчей, и на этом отрезке у нее 19 побед и одно поражение.

Чжэн

Циньвэнь тоже не играла в первом круге, а во втором одержала уверенную победу над Слоан Стивенс — 6:3, 6:2.

В третьем раунде китайская теннисистка остановила чемпионку Australian Open-2025 Мэдисон Киз.

В этом матче Чжэн плохо провела первый сет, но в итоге совершила камбэк — 4:6, 6:2, 6:4.

Чжэн провела пока лишь шесть матчей в этом сезоне.

В начале февраля она вернулась в тур после травмы локтя, из-за которой пропустила заключительный отрезок прошлого сезона и начало текущего.

Лучшим результатом Чжэн в 2026-м пока остается выход в третий круг «тысячника» в Дохе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.14, победу Чжэн букмекеры предлагают за 5.60.

Прогноз: Арина ранее выиграла семь из восьми матчей против Циньвэнь. Исключением на этом отрезке стала их прошлогодняя встреча на грунте в Риме. Вряд ли китаянка остановит лучшую теннисистку мира, но, как и в большинстве предыдущих матчей против Соболенко, ей по силам избежать поражения с крупным счетом.

Рекомендуемая ставка: победа Соболенко + тотал геймов больше 18,5 за 2.11.